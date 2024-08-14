مفاجأة.. البطولة النسائية أمام احمد العوضي في مسلسل "الملك" رمضان 2025

في خطوة مهمة على صعيد الدراما المصرية، تم الإعلان عن تعاقد المخرج محمد عبدالسلام مع فريق عمل مسلسل جديد من بطولة الفنان أحمد العوضي، ليكون ضمن سباق المسلسلات الرمضانية لعام 2025، ويعد هذا التعاون علامة فارقة في مسيرة عبدالسلام، حيث أنه تولى سابقًا إخراج العديد من الأعمال الناجحة التي حظيت بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

"الملك".. الاسم المبدئي للمسلسل

أطلق صناع العمل على المسلسل اسم "الملك" كعنوان مبدئي، وهو ما يعكس الطابع الدرامي والشخصية القوية التي سيتناولها العمل. ومن المتوقع أن يدور المسلسل حول قصة شاب يواجه تحديات كبيرة في حياته بالصعيد، وتحديدًا في محافظة المنيا. يضطر هذا الشاب إلى مغادرة قريته بعد أن رفضت أسرة الفتاة التي يحبها زواجه منها، ليبدأ رحلة البحث عن مستقبل أفضل في العاصمة القاهرة.

العوضي

بطولة نسائية قوية بجانب العوضي

وعلى صعيد اختيار الأبطال، تم ترشيح الفنانة دينا فؤاد لتكون البطلة الأولى أمام أحمد العوضي، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. كما أن هناك أسماء أخرى مرشحة للمشاركة في العمل، من بينها الفنانة ميرنا نور الدين والفنانة ياسمين رئيس، حيث من المتوقع أن تجلب هذه الأسماء اللامعة قيمة مضافة للمسلسل، خاصة وأنهن يمتلكن قاعدة جماهيرية كبيرة.

العوضي

التحضيرات والتصوير

من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الشهر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية واختيار باقي طاقم العمل. ويعمل أحمد العوضي حاليًا على التحضير للشخصية التي سيجسدها في المسلسل، حيث يتطلب الدور الكثير من الاستعدادات البدنية والنفسية لتجسيد شخصية الشاب الصعيدي الذي يعاني من صعوبات الحياة.

العوضي

آخر أعمال أحمد العوضي.. "حق عرب"

يجدر بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي كان مسلسل "حق عرب"، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا عند عرضه. وتناول العمل قصة عرب السويركي، الشخصية التي واجهت العديد من التحديات بسبب ماضيها المرير. وشارك في هذا المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم رياض الخولي، دينا فؤاد، ووفاء عامر. كان المسلسل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

العوضي

توقعات الجمهور

مع اقتراب موسم رمضان 2025، يتطلع الجمهور المصري والعربي لمشاهدة مسلسل "الملك" ومتابعة أداء أحمد العوضي في هذا الدور الجديد. ومع إضافة المخرج محمد عبدالسلام إلى فريق العمل، تزداد التوقعات بأن يكون المسلسل من بين الأعمال الأكثر مشاهدة وإثارة للاهتمام في الموسم الرمضاني المقبل.

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