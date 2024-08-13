أحمد العوضي يستعد لرمضان 2025 بمسلسل جديد.. تفاصيل وأحداث مثيرة

بدأ الفنان أحمد العوضي في التحضير لمسلسله الجديد الذي يعتزم المنافسة به خلال موسم دراما رمضان 2025، وتدور أحداثه في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، يشارك العوضي في البطولة إلى جانب أربع بطلات يتم التفاوض معهن حالياً للتعاقد على أدوارهن في المسلسل.

تفاصيل مسلسل "الملك"

يتألف المسلسل من 30 حلقة كاملة، ويُقدّم في إطار درامي صعيدي شعبي، النص من تأليف الكاتب محمود حمدان، الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا النوع من الأعمال الدرامية، المسلسل من إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي، وهي شركة معروفة بتقديم إنتاجات درامية ضخمة وناجحة في السوق المصري.

أحمد العوضي

نجاح العوضي في رمضان 2024 مع "حق عرب"



في رمضان 2024، تألق أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب"، الذي تمحورت أحداثه حول قضايا اجتماعية داخل إطار شعبي. المسلسل كان من 30 حلقة أيضاً، وشاركه في البطولة كل من دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر. وقد لقي هذا المسلسل قبولاً واسعاً من الجمهور، بفضل التناول الدرامي المميز الذي جمع بين الأصالة والتجديد.

تصريحات العوضي عن شخصية "عرب السويركي"

أحمد العوضي

وتحدث أحمد العوضي عن مسلسل "حق عرب" وشخصية "عرب السويركي" التي جسدها، مشيراً إلى أنها كانت تجربة مميزة ومختلفة عن جميع الأدوار التي قدمها سابقاً، وقال العوضي في تصريحات صحفية : "شخصية عرب السويركي كانت تجربة فريدة، خاصة مع الصراعات الداخلية التي واجهتها الشخصية في علاقته مع الحاج عبد ربه". وأوضح أن الأسماء والحوارات التي يختارها لأدواره تحمل دلالات خاصة وتسهم في تعميق الشخصية، مثلما حدث في دوره بمسلسل "حق عرب".

نجاح أحمد العوضي في السينما بفيلم "الإسكندراني"

أحمد العوضي



بالإضافة إلى أعماله الدرامية، حقق أحمد العوضي نجاحاً كبيراً في السينما مع فيلم "الإسكندراني" الذي عُرض في يناير الماضي. الفيلم استطاع أن يحقق إيرادات قريبة من 30 مليون جنيه، ولاحقاً تم عرضه على منصة شاهد، حيث حصل على نسب مشاهدة مرتفعة. الفيلم كان يحمل طابع أكشن شعبي مشوق، حيث جسد العوضي دور "بكر الإسكندراني" الذي يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، واجهت الشخصية العديد من الأزمات بسبب مشاكله مع والده، الذي قام بدوره بيومي فؤاد. الفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

أحمد العوضي

بهذه المشاريع المتنوعة، يثبت أحمد العوضي قدرته على تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، مما يجعله أحد النجوم البارزين في الساحة الفنية المصرية. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر ما سيقدمه العوضي في مسلسله الجديد "الملك" خلال رمضان 2025.

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