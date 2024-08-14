سر خروج مسلسل "القرش" لـ طارق لطفي من دراما رمضان 2025

أعلن صناع مسلسل "القرش" الذي يقوم ببطولته النجم طارق لطفي عن تأجيل التصوير إلى ما بعد موسم رمضان المقبل، مما أثار استغراب وتساؤلات جمهور الفنان، وقد كشف مصدر مطلع على تفاصيل العمل أن القرار جاء نتيجة لضيق الوقت المتاح قبل رمضان، وعدم اكتمال التحضيرات اللازمة لضمان خروج المسلسل بجودة عالية.

ضيق الوقت وتضارب الأعمال الفنية

أوضح المصدر أن فريق العمل فضل تأجيل التصوير لضمان تقديم مستوى فني يليق بتوقعات الجمهور، خصوصًا وأن "القرش" يتطلب تجهيزات معقدة ومكثفة، وقد أضاف المصدر أن معظم أفراد طاقم العمل منشغلون بأعمال أخرى، ما جعل من الصعب الالتزام بجدول تصوير مضغوط. وعلى رأس هؤلاء النجم طارق لطفي، الذي يتأهب للبدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، وهو ما ساهم في تأجيل التصوير.

طارق لطفي

نجاح "العتاولة" ودوره في التأجيل

لعب نجاح طارق لطفي في دوره السابق كـ"خضر" في مسلسل "العتاولة" دورًا كبيرًا في اتخاذ قرار التأجيل. فقد حقق "العتاولة" نجاحًا واسعًا خلال عرضه في رمضان الماضي، مما جعله من أهم الأعمال على الساحة الدرامية. ومع ذلك، يتطلب الجزء الثاني من "العتاولة" تركيزًا وجهدًا كبيرًا من لطفي، مما قلل من إمكانية التوفيق بين العملين في نفس الفترة الزمنية.

التطلعات المستقبلية

طارق لطفي

تأجيل تصوير "القرش" يضع المسؤولية على عاتق فريق العمل لتقديم مستوى أعلى من الإنتاج والجودة، خصوصًا وأن طارق لطفي أصبح من الأسماء الكبيرة التي تتصدر مشاهد الدراما الرمضانية. ومع زيادة التوقعات من جمهور لطفي، يأمل المشاهدون أن يعوض المسلسل فترة الانتظار بتقديم عمل درامي متميز يليق بنجمهم المفضل.

طارق لطفي

من المتوقع أن يشهد الموسم الرمضاني المقبل غياب مسلسل "القرش"، لكن الجمهور سيظل في حالة من الترقب بانتظار ما سيقدمه طارق لطفي وفريق العمل بعد الانتهاء من "العتاولة 2". التأجيل يفتح الباب أمام فرص جديدة للإبداع والتألق، وينتظر الجميع بفارغ الصبر العودة المنتظرة لطارق لطفي في عمله الدرامي القادم.

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