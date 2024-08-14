الملك.. حكاية مسلسل أحمد العوضي الجديد والفتاة التي وقع في حبها

قصة حب ملحمية تتجاوز حدود الزمان والمكان، هذا هو جوهر مسلسل "الملك" للفنان أحمد عوضي والمقرر عرضه في رمضان 2025 ، والذي جمع من خلاله نجمات الوسط الفني أبرزهم ياسمين رئيس.

مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025

وكانت ياسمين رئيس هو أولي الفنانات التي انضمت لفريق عمل مسلسل "الملك" ، ومن المتوقع أن تشارك نجمات أخريات في المسلسل وأبرزهم سارة سلامة وميرنا نور الدين ، يعرض لكم الموجز كافة التفاصيل.

أحمد العوضي

أحمد العوضي يقع في حب فتاة في الملك

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي، حيث يجسد العوضي شخصية محورية تقع في حب أكثر من فتاة. وسيتولى المخرج محمد عبدالسلام مهمة إخراج العمل في أول تعاون له مع العوضي.



وأعلن العوضي أنه من المتوقع أن يتم تصوير المسلسل في نهاية هذا العام 2024 حتي يكون جاهزاً للعرض في رمضان 2025.

جدير بالذكر أن أحمد العوضي يتعاون للمرة الثانية مع الكاتب محمود حمدان ، والذي تعاون معه في رمضان 2024 بمسلسل "حقق عرب" والذي حقق من خلاله نجاحات كبيرة وتصدر محركات البحث منذ عرض أولي حلقاته.

وفي وقت سابق كان أعلن أحمد العوضي عن تفاصيل أكثر تشويقا عن مسلسله الجديد "الملك". وذلك خلال ظهروه في مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك وقال: مسلسلى الجديد شعبى وصعيدى، مسلسل طرش طرش، انسى حق عرب وانسى الكلام الفاضى ده، السنة الجاية القهاوى فى مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السويركى.

أحمد العوضي

آخر أعمال أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرا في مسلسل "حق عرب" الذي تم عرضه في رمضان 2024 ، مع الفنان رياض الخولي ، كارولين عزمي ، وفاء عامر ، دنيا المصري ، أحمد عبدالله ، احمد صيام ، سلوي عثمان ، دينا فؤاد ، تامر شلتوت ، منذر مهران ، وفاء مكي ، ميدو ماهر ، إبراهيم السمان ، يمني طولان ، سامح السيد ، وليد فواز ، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق ، وتأليف محمود حمدان.



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