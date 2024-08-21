آخرهن رانيا يوسف.. نجمات اتجهن للغناء بعد النجاح في التمثيل

يوجد عدد من نجمات الدراما والسينما اتجهوا خلال الفترة الماضيوة لخوض تجربة الغناء بالإضافة لتصوير عدد من الكليبات، وآخرهم الفنانة رانيا يوسف، وسمية الخشاب، وأيتن عامر، وبشرى، وهبة مجدى، وياسمين رئيس، وغيرهم ويكشف الموجز ابرز الاغاني للنجمات اللآتي أتجهن لعالم الغناء.

شاركت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا في طرح أغنية ليك والتي صورتها علي طريقة الفيديو كليب، وانتهت المخرجة بتول عرفة من تصوير الأغنية علي طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، وهي أولي تجاربها الغنائية.

رانيا يوسف

وسبق وقالت المخرجة بتول عرفة، إن فيديو كليب أغنية "ليك" للفنانة رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل إستعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لرانيا يوسف.

أغنية الفنانة سمية الخشاب

أما الفنانة سمية الخشاب فهى من اول نجمات التمثيل التي اتجهن للغناء، و كانت لها أكثر من تجربة غنائية، وأكثر من ديو، غنائى، وكان آخرها مع مؤدى المهرجانات عمر كمال، خلال الفترة الماضية.

سمية الخشاب



ودخلت الفنانة سمية الخشاب عالم الغناء بعد ظهورها بالتمثيل، وبدأت الاتجاه لتجربة الغناء، من خلال، إنتاج أول ألبوم غنائي لها، وذلك في عام 2009 بعنوان "هيحصل إيه"، وتوالت مشاريعها، الغنائية، بطريقة الأغانى المنفردة، فضلاً عن تقديمها عدة أغنيات خليجية.



دخول بشرى عالم الغناء

أما الفنانة بشرى والتي تمتلك العديد من المواهب منها موهبة الغناء، فقد خاضت تجربة الغناء بعد التمثيل، حيث كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال عدة أعمال تمثيلية، لتخوض تجربة الغناء بعد هذه الأعمال، بأغنية "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى، وقامت بطرح اكثر من البوم، وعدد من الاغان السنجل، وحققت نجاحا مقبول، في مجال الغناء، ومازالت تسير، بنفس الخطى في الغناء، جنبا الى جنب مع التمثيل .

بشري

موهبة هبة مجدى الغنائية

وظهرت الفنانة هبة مجدى من خلال شاشة التليفزيون، وحققت نجاحا مبهرا في التمثيل، وأصبح لها اسم كبير في الوسط الفني، واتجهت هبة مجدى، للغناء من خلال إنتاج أولى أغنياتها بعنوان أسلوب حياة، وذلكف في عام 2015، وتعاونت خلالها مع الشاعر أحمد علاء، والملحن عبدالرحمن شوقي لكنها تركز اكثر في التمثيل، الذى خطف معظم وقتها.

ياسمين رئيس

أما الفنانة ياسمين رئيس فهي من النجمات اللاتي خاضن تجربة الغناء، وحققت نجاحا مدويا، وخاصة في ديو أجرته مع مؤدى المهرجانات حسن شاكوش، بأغنية " افتحى شباك "، ولكنها ابتعدت عن الغناء نظرا لاهتمامها بالتمثيل.

أيتن عامر

ولدي الفنانة أيتن عامر موهبة و مقومات النجومية في عالم الغناء، مثلما تمتلكها في التمثيل ورغم نجاحها في التمثيل، و وتحقيقها اسما كبيرا في عالم الدراما، إلا أنها اتجهت مؤخرا إلى الغناء وتصويرها لأكثر من كليب غنائى.

أيتن عامر

وخاضت تجربة الغناء في بداية عام 2022، بأغنية "بناقص"، وقررت التعاون مرة أخرى، من خلال طرح اغنية تحمل اسم "خطافة الرجالة ومؤخرا طرحت اعنية جديدة بعنوان "إفراج" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وهى الأغنية صاحبت البوستر التي ظهرت خلاله منذ أيام بملابس السجن ولاقى ردود أفعال واسعة على السوشيال وتساءلوا عن نوعية العمل الفني.

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