رانيا يوسف تطرح أول فيديو كليب لها بعنوان "ليك".. اليوم

تستعد الفنانة رانيا يوسف لطرح أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "ليك" ، والتي تقوم فيه ببعض الحركات الاستعراضية التي اكتسبتها من مجال الفن ، ومن المتوقع أن تنال اعجاب جمهورها.

أغنية ليك لـ رانيا يوسف

أغنية "ليك" للفنانة رانيا يوسف ، إنتاج فهد الزاهد ، توزيع تيام طارق ، كلمات سمير طارق ، ألحان محمد مصطفي. ، وتطرح الأغنية على طريق الفيديو كليب مساء اليوم 20 أغسطس.

رانيا يوسف

المخرجه بتول عرفه عن كليب "ليك"

في تصريحات خاصة سابقة لموقع الموجز ، كشفت المخرجه بتول عرفة عن تفاصيل جديدة يحملها فيديو كليب ليك وقالت: فيديو كليب ليك من إنتاج فهد الزاهد وهو الذي اختار رأينا يوسف لتقوم بالغناء في الفيديو ، وتم تصويره في القاهرة.

وأشارت إلي أن رانيا صورت الكليب بشكل استعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لـ رانيا يوسف، كما تستعد رانيا يوسف، لخوض ثاني تجاربها الغنائية، بعد أغنيتها الأولى ليك، التي تعرض مساء اليوم الثلاثاء 20 أغسطس.

واضافت بتول عرفة: دي التجربة الأولى لـ رانيا يوسف في الغناء، ورانيا مجتهدة جدًا، وكثفنا تصوير الكليب لمدة 10 أيام والأغنية استعراضية، وهي دؤوبة واستحملت تصوير ساعات طويلة بجزمة تقيلة لمجرد الشغل، ومعندهاش أي مانع تعمل أي حاجة؛ لأنها مجتهدة والشغل يطلع كويس.

رانيا يوسف



رانيا يوسف تستعد لثاني تجاربها الغنائية

تعمل رانيا يوسف حاليا على تحضير ثاني تجاربها الغنائية ، مع المنتج فهد الزاهد ، وهو منتج أغنيتها الأولي "ليك".



آخر أعمال رانيا يوسف

شاركت رانيا يوسف مؤخرا في المارثون الرمضاني 2024 في مسلسل "بقينا اتنين" والتي شاركت فيه مع الفنان القدير شريف منير ، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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