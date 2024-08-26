أحمد حاتم يقدّم أغنية في "عمر أفندي" تثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

في الحلقة السادسة من مسلسل "عمر أفندي"، قدم الفنان أحمد حاتم فقرة غنائية استثنائية أثارت ردود فعل إيجابية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قرر بطل العمل "عمر أفندي"، الذي يجسد دوره أحمد حاتم، تقديم عدة فقرات في تياترو أباظة، المكان الذي يملكه الشخصية التي يؤديها الفنان محمود حافظ، وتدور الأحداث في حقبة الأربعينيات التي يعود إليها البطل من العصر الحالي عبر سرداب سري، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل

تقديم أغنية "لولاش" في قالب جديد

عمر أفندي

ضمن الأحداث، قرر "عمر أفندي" تقديم فقرة غنائية مستوحاة من أغنية الفنان حسام حسني الشهيرة "لولاش". إلا أن التحدي كان في تقديمها بشكل يتناسب مع حقبة الأربعينيات، حيث رافقه في الأداء كل من "زينات" التي تؤدي دورها آية سماحة، و"دياسطي" الذي يجسده مصطفى أبو سريع. الفقرة الغنائية كانت جزءًا من عرض يشمل أيضًا فقرات خاصة بالخدع البصرية، ما أضاف طابعًا ترفيهيًا مميزًا للمشهد.

أحمد حاتم يشارك جمهوره عبر إنستجرام

أبطال مسلسل عمر أفندي

وفي تفاعل سريع مع جمهوره، قام أحمد حاتم بنشر مقطع فيديو من الأغنية على حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور "إنستجرام". الفيديو نال إعجاب المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالأداء والإبداع في تحويل الأغنية إلى مشهد يناسب الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث. وكتب حاتم في تعليقه على الفيديو: "أنا جاهز أحيي أفراح ببلاش، عامة الحجز مع دياسطي وزينات.. يا رب يعجبكم". كما لم ينسى أن يوجه شكرًا خاصًا للفنان حسام حسني، صاحب الأغنية الأصلي، قائلاً: "شكر خاص للنجم حسام حسني".

نظرة عامة على مسلسل "عمر أفندي"

عمر أفندي

"عمر أفندي" هو عمل فني يجمع بين الكوميديا والفانتازيا، حيث يتم تقديم الأحداث بطريقة خيالية، بعيدة عن الواقع المألوف. تدور أحداث المسلسل بين الماضي والحاضر، حيث يتنقل بطل المسلسل عبر سرداب سحري في منزل والده، ليعيش حياة مزدوجة في زمنين مختلفين تمامًا. تلك الفكرة المبتكرة تضيف طابعًا كوميديًا وساحرًا للأحداث، مما يجعل المسلسل جذبًا لمتابعيه.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "عمر أفندي"

عمر أفندي

يتم عرض مسلسل "عمر أفندي" يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة «ON»، مع إعادة الحلقات في الساعة 1:15 صباحًا على نفس القناة. ولمن يرغب في مشاهدة العمل على قناة «ON Drama»، يتم عرضه في تمام الساعة 11:15 صباحًا.

تفاصيل الإنتاج ومشاركة النجوم

عمر أفندي

مسلسل "عمر أفندي" يتكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، منهم أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، ومحمود حافظ. العمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويُعد من الأعمال الدرامية التي تجمع بين الترفيه والإبداع الفني في سرد القصة.

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