كم عدد حلقات مسلسل عمر أفندي.. وهذا موعد الحلقة الأخيرة

كم عدد حلقات مسلسل عمر أفندي؟.. ظل الجمهور يبحث عن معرفة عدد حلقات مسلسل عمر أفندي ومتي موعد الخلقة الأخيرة من المسلسل ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ عرض أولي حلقاته عبر شاشات التلفزيون ومنصات شاهد الرقمية.

عمر أفندي 6

ارتفعت معدلات البحث على الحلقة الـ 6 من مسلسل عمر أفندي، أحدث المسلسلات المصرية في عام 2024، عقب عرض أولى حلقاته، لمعرفة عدد الحلقات، ومواعيد العرض، وقصة العمل، والأبطال.

مسلسل عمر أفندي

عدد حلقات مسلسل عمر أفندي

عدد حلقات مسلسل عمر أفندي.. هو 10 حلقات فقط، وهو من المسلسلات القصيرة الذي عرس مؤخرا عبر منصة شاهد.

قصة مسلسل عمر أفندي

تدور أحداث مسلسل عمر أفندي، في إطار من الدراما والتشويق، حول أحداث مليئة بالمغامرة للشاب عمر، الذي يعيش في الوقت الحاضر، وتجمعه قصة حب بالفنان الشابة آية سماحة.

حيث يجد عمر مخبأ سريًا يعيد به بالزمن إلى الأربعينيات من القرن الماضي، لينخرط في الحياة هناك، ويصبح اسمه عمر أفندي، ويقع في حب رانيا يوسف.

عمر أفندي

أبطال مسلسل عمر أفندي

يشارك في مسلسل عمر أفندي عددا من نجوم الفن أبرزهم أحمد حاتم ، آية سماحة ، رانيا يوسف، محمد رضوان ، مصطفي أبو سريع، محمود حافظ ، وآخرون.

مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي والقنوات الناقله

بدأ عرض مسلسل عمر أفندي، يوم الأحد 18 أغسطس 2024، عبر منصة شاهد، وقنوات المتحدة المصرية، حيث جاءت مواعيد العرض كالتالي:

منصة شاهد.. من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 5:00 بتوقيت الإمارات.

قناة ON من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات.

قناة ON drama من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 10: مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات.

موعد آخر حلقات مسلسل عمر أفندي

من المفترض أن تعرض آخر حلقة من مسلسل عمر أفندي يوم الخميس 29 أغسطس 2024.

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