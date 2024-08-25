نشرة فن الموجز| محمد حماقي يدخل عالم التمثيل.. وأحلام ترد على شائعة انفصالها.. ومواعيد مسلسل "عمر أفندي"

نشرة فن الموجز.. شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأحداث والتصريحات المثيرة التي تصدرت عناوين الأخبار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، من تصريحات جريئة لمطربي المهرجانات، إلى حفلات غنائية ضخمة شارك فيها نجوم الموسيقى العربية، وصولاً إلى الجدل الذي أحدثته مواقف وتصريحات بعض الفنانين ، يعرض لكم الموجز أبرز تلك العناوين من خلال نشرة فن الموجز .

نشرة فن الموجز

محمد حماقي يكشف عن رغبته في دخول عالم التمثيل: تأخرت بسبب البحث عن أدوار مميزة

تحدث محمد حماقي على هامش حفله الذي أقيم ضمن جولة المملكة بمناسبة كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية الذي رصده موقعة" الموجز " ، أعرب حماقي عن شغفه بالتمثيل وحرصه على اختيار الأدوار التي تناسبه.

أحلام ترد بقوة على شائعة انفصالها وخيانة زوجها.. ماذا قالت؟

تصدر اسم الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها مبارك تريند جوجل بعد انتشار شائعة انفصالهما وخيانتة لها ، لذلك خرجت الفنانة عن صمتها لترد بقوة على تلك الأكاذيب.

احلام وزوجها



اقتراب موعد نزول الحلقات الجديدة من مسلسل «عمر أفندي».. تفاصيل

يبحث العديد من الجمهور عن موعد نزول الحلقات الجديدة من مسلسل عمر أفندي ، وهو العمل الذي تصدر محركات البحث في جوجل ومنصات السوشيال ميديا بعض عرض أولي حلقاته ، لذلك وفر لك موقع الموجز كل ما تريد معرفته عن المسلسل.

مسلسل عمر أفندي

تحضيرات مكثفة لـ فيلم أحمد وأحمد مع أحمد السقا وأحمد فهمي

من المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في أول شهر سبتمبر المقبل، حيث يواصل فريق العمل حالياً استكمال كافة التفاصيل النهائية للفيلم، يشمل ذلك تحديد الأبطال المشاركين في العمل والتعاقد معهم، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو والمعدات اللازمة للتصوير.

وعلم "الموجز" أن ينتهى شعبان من وضع اللمسات التحضيرية النهائية لدوره في مسلسله الجديد الذي أطلق عليه صناعه عنوان" حكيم باشا" ‘ ويجسد شخصية صعيدي، ومن المفترض يبدأ تصوير في أخر شهر سبتمبر المقبل، مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن الشابة والقديرة.

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