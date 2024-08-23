نشرة "الموجز" الفنية.. حفل هشام عباس وضجة كليب حمادة هلال وتصريحات التاجي النارية

في هذه النشرة الفنية، يستعرض “ الموجز ” لكم أبرز أخبار الفن والمشاهير، بدايةً من حفل هشام عباس المنتظر في قلعة صلاح الدين، وصولاً إلى مسلسل "220 يوم" الذي بدأ يجذب الأنظار.

كما نتناول أحدث كليبات حمادة هلال الذي أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونسلط الضوء على تصريحات محمد التاجي المثيرة حول الوسط الفني. وأخيرًا، نختتم بالنقاش حول الجدل الدائر بشأن خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد.

حفل هشام عباس في مهرجان قلعة صلاح الدين

يستعد الفنان هشام عباس لإحياء حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي سيُبث مباشرة عبر شبكة تلفزيون الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. وقد أكدت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا، أن الدورة الحالية للمهرجان تأتي بحلة جديدة تسعى لتقديم تجارب فنية متميزة تلبي تطلعات مختلف الفئات.

هشام عباس

بدء تصوير مسلسل "220 يوم"

يستعد فريق عمل مسلسل "220 يوم"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل كريم فهمي وصبا مبارك ومايان السيد، للبدء في تصوير حلقاته الأسبوع المقبل. المسلسل يتناول قضايا اجتماعية مهمة تتعلق بالأسرة وتحدياتها في ظل الظروف الاجتماعية المعقدة، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا عند عرضه على الشاشات والمنصات الإلكترونية.

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كليب حمادة هلال الجديد

أثار كليب "حصل" للفنان حمادة هلال ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد طرحه على يوتيوب. يتميز الكليب بتنوع الشخصيات التي يجسدها حمادة هلال، مما يضيف عنصرًا من التشويق والإبداع البصري. الأغنية من كلمات حازم إكس وألحان أورتيجا، بينما قام أشرف رمضان بإخراج العمل.

حمادة هلال

محمد التاجي يكشف عن سلوكيات غير أخلاقية في الوسط الفني

في تصريحات مثيرة، كشف الفنان محمد التاجي عن وجود سلوكيات غير أخلاقية تتزايد في الوسط الفني، حيث أشار إلى قيام بعض الفنانين بمحاولات إفساد أعمال زملائهم بدلاً من التعاون.

أكد التاجي على وجود حادثة قام فيها أحد الفنانين بإبعاد مخرج من عمله ليتولى هو الإنتاج والإخراج بغرض تحقيق مكاسب شخصية.

محمد التاجي

حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد

أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرًا يجمع بين تامر حسني وهنا الزاهد، ارتديا فيه بدلة عريس وفستان خطوبة، جدلًا واسعًا حول حقيقة خطوبتهما.

الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت الخطوبة حقيقية أم مشهد من فيلمهما الجديد "ري ستارت".

واقرأ أيضا

استعدادات حفل هشام عباس في مهرجان قلعة صلاح الدين .. لحظات مشوقة على الأبواب



كليب حمادة هلال الجديد "حصل" يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

