استعدادات حفل هشام عباس في مهرجان قلعة صلاح الدين .. لحظات مشوقة على الأبواب

في إطار فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين، يستعد الفنان هشام عباس لتقديم حفله المنتظر مساء اليوم الخميس، والذي سيتم نقله مباشرة عبر شبكة تلفزيون الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

هذا الحفل يُعد من أبرز الفعاليات في المهرجان، ويُتوقع أن يجذب جمهورًا واسعًا للاستمتاع بأداء هشام عباس المميز ، يرصده موقع " الموجز"

تطوير مهرجان القلعة

في تصريح للدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا، تم الكشف عن الجهود المبذولة لتجديد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

وقد أكدت زايد أن الدورة الحالية تأتي بحلة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب فنية راقية وفريدة تلبي تطلعات جميع الفئات العمرية والاجتماعية.

يشمل المهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية، والتي تم تطويرها لتكون أكثر جاذبية وابتكارًا.

عروض متنوعة ومشاركة نجوم بارزين

أشارت زايد إلى أن مهرجان قلعة صلاح الدين هذا العام يشمل برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا موسيقية وغنائية من مجموعة من أبرز الفنانين. سيتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بظهور مميز لبعض نجوم التسعينات، إلى جانب مجموعة من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية اليوم. يُنتظر أن يقدم هؤلاء الفنانون عروضًا تضفي طابعًا خاصًا على المهرجان، مما يضيف لمسة من الأصالة والحداثة إلى الفعاليات.

هشام عباس

برنامج مسرح المحكي

تتضمن فعاليات مسرح المحكي ضمن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 حفلاً موزعة على أيام المهرجان. يُعرض كل يوم حفلين متتاليين، مما يتيح لجمهور المهرجان الاستمتاع بعروض متنوعة يوميًا. يشمل البرنامج حفلات لعدد من الفنانين البارزين، مثل نسمة عبد العزيز، كارمن سليمان، عمرو سليم، وحمزة نمرة، بالإضافة إلى عروض لفرق موسيقية عالمية.

كما يتم تقديم عروض خاصة بفرقة الموسيقى العربية ومجموعة من الفرق الأخرى التي ستساهم في إثراء تجربة الجمهور.

تسهيلات جديدة للجمهور

في إطار تحسين تجربة الحضور، تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للجمهور، وتوفير شاشات ضخمة لبث العروض الحية.

هذه التسهيلات تهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور المتزايدة وضمان توفير تجربة مشاهدة مريحة وممتعة للجميع.

أهمية المهرجان

يُعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية.



منذ انطلاقه في عام 1990، نجح المهرجان في جذب الجمهور والاهتمام الإعلامي بفضل تنوع وغنى برنامجه الفني.

يُعد المهرجان منصة متميزة لعرض التراث الموسيقي والغنائي المصري، إلى جانب التجارب الموسيقية المعاصرة التي تعكس تطور المشهد الفني.

فرصة ثقافية مميزة

يمثل مهرجان قلعة صلاح الدين فرصة ذهبية لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون. من خلال تقديم عروض فنية متميزة، يساهم المهرجان في تعزيز الحركة الثقافية والفنية في مصر ويستقطب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية بارزة.

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