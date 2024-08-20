تكريم محمود حميدة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي احتفاءً بعمالقة المسرح

أعلن الدكتور أيمن الشيوي، مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح المهرجان لعام 2024، والذي سيقام في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان، حيث استعرض الشيوي أسماء المكرمين وسط حضور كبير من الإعلاميين والنقاد وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان ، يرصده لكم الموجز في السياق التالي

تكريم "محمود حميدة" رمز فني يتألق في سماء المسرح

من بين الشخصيات المكرمة في المهرجان، يأتي اسم النجم المصري محمود حميدة، الذي يعد واحدًا من أعمدة الفن المصري.

يُكرم المهرجان حميدة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في تطوير الفنون المسرحية والسينمائية. يشارك في التكريم أيضًا من مصر كل من الفنان القدير الدكتور محمد عبد المعطي، والدكتور صبحي السيد.

محمود حميدة

قائمة المكرمين الدوليين

بالإضافة إلى محمود حميدة، تضم قائمة المكرمين شخصيات فنية بارزة من مختلف الدول العربية والأجنبية. يُكرم المهرجان من لبنان الفنان القدير وليد عوني، ومن البحرين الفنان يوسف الحمدان، ومن العراق الدكتور ميمون الخالدي، ومن اليونان الفنان ساڤاس باتساليدس، ومن الإمارات الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن السعودية الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبد الله، ومن إستونيا الفنان مارت ميوس.

عروض مسرحية متميزة

تشهد الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مشاركة واسعة من العروض المسرحية، حيث تقدم للمشاركة حوالي 460 عرضًا من مصر والدول العربية والأجنبية.

اختارت اللجنة 10 عروض مسرحية أجنبية و13 عرضًا عربيًا و3 عروض مصرية، منها "ماكبث المصنع" و"حيث لا يراني أحد" و"صدى جدار الصمت".

دعم ثقافي مستمر

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ويديره نخبة من الأكاديميين والفنانين المرموقين.

يُعد المهرجان أحد أعرق الفعاليات الثقافية الدولية التي تُعنى بالعروض المسرحية التجريبية من مختلف دول العالم، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في شتى المجالات المسرحية.

كما يُقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة التي تركز على تقنيات وفنون المسرح الحديثة.

إن تكريم محمود حميدة في هذه الدورة يعكس تقدير المهرجان لمسيرته الفنية الغنية، ويؤكد على أهمية الاحتفاء بالرواد الذين أثروا الفن المصري والعربي بأعمالهم.

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