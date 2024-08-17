لطفي لبيب يتألق مجددًا .. تكريم خاص في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الأربعين

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تكريم الفنان القدير لطفي لبيب في دورته الأربعين الذي يرصده “الموجز ”.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تركت بصمة في السينما المصرية، وذلك خلال المهرجان الذي سينعقد في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

حفل تكريم مميز في مكتبة الإسكندرية

سيتم تكريم الفنان لطفي لبيب خلال حفل الافتتاح الذي سيقام في مكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، ومن المقرر تسليط الضوء على مسيرته المميزة باعتباره أحد أعمدة السينما المصرية، حيث قدم خلال عقود طويلة أدوارًا متعددة أثرت الفن بأدائه المتميز وقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة.

لطفي لبيب

لطفي لبيب: فخور وملتزم بمواصلة العطاء

أعرب لطفي لبيب عن سعادته وامتنانه لهذا التكريم، معتبرًا إياه دافعًا لمواصلة العمل وتقديم المزيد من الأعمال التي تليق بجمهوره ، وعلق قائلًا: "أشعر بالفخر والامتنان لكل من ساندني ودعمني خلال مسيرتي الفنية، وهذا التكريم يشجعني على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة".

بصمات لطفي لبيب على الشاشة

يعد لطفي لبيب من الفنانين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في السينما والتلفزيون. من أبرز أعماله التي حظيت بإعجاب الجمهور: فيلم "السفارة في العمارة" الذي جسد فيه دور السفير الإسرائيلي، وفيلم "مرجان أحمد مرجان" الذي شارك فيه إلى جانب النجم عادل إمام، وفيلم "التجربة الدنماركية".

كما تألق في عدة مسلسلات تلفزيونية مثل "البيت الكبير" و"ليالي الحلمية".

"مهرجان الإسكندرية " تعزيز التبادل الثقافي وتكريم المبدعين

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة. يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم.

إسهامات لطفي لبيب الأخيرة

رغم اعتزاله التمثيل بسبب حالته الصحية، إلا أن لطفي لبيب لم يبتعد تمامًا عن الساحة الفنية، حيث شارك في ثلاثة أفلام مؤخرًا: "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، "وش في وش" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح، و"أنا وابن خالتي" مع بيومي فؤاد.

كما أعلن عن توجهه لكتابة أعمال جديدة، مستمرًا في العطاء بطريقة مختلفة.

تكريم في مهرجان الزمن الجميل

لطفي لبيب تلقى تكريمًا آخر مؤخرًا في مهرجان الزمن الجميل في كازينو لبنان. عبّر عن دهشته وإعجابه بهذا الاحتفال الكبير قائلاً: "لم أتوقع هذا الجمال وضخامة الاحتفال، مهرجان الزمن الجميل يكرم القيمة الحقيقية للفن".

تأكيد احترامه لأحمد مكي

وفي سياق آخر، نفى لطفي لبيب وجود أي خلاف بينه وبين الفنان أحمد مكي، مؤكدًا أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها. وأعرب عن احترامه الكبير لمكي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي خلاف بينهما.

ختامًا، يثبت تكريم لطفي لبيب في مهرجان الإسكندرية السينمائي ومهرجان الزمن الجميل أن مكانته كواحد من أعمدة السينما المصرية والعربية لا تزال راسخة، مؤكدًا أن مشواره الفني ما زال مليئًا بالمحطات المشرقة رغم التحديات الصحية.

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