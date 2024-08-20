أحمد أمين يشيد بزميله هشام ماجد بعد مشاركته في مهرجان نبتة

في لفتة مليئة بالمحبة والتقدير، حرص الفنان أحمد أمين على توجيه رسالة خاصة ومؤثرة إلى زميله الفنان هشام ماجد، وذلك بعد مشاركتهما سويًا في مهرجان نبتة.

أحمد أمين يقدم رسالة تقدير واعتزاز

نشر أحمد أمين صورة تجمعه بالفنان هشام ماجد ، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الذي رصده موقع "الموجز "، من حفل افتتاح المهرجان، وعلق على الصورة بكلمات عكست مدى اعتزازه بزميله وصديقه، حيث كتب: "أي حاجة بتبقى فيها بتنورها يا عم هشام، ربنا يديم عليك حلاوة قلبك ومحبة الناس".

هذه الكلمات البسيطة والمليئة بالدفء لاقت استحسانًا كبيرًا من جمهور الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمعهما، وكذلك بمحبة أحمد أمين لهشام ماجد، وهو ما ظهر جليًا في تفاعل المتابعين مع المنشور.

أحمد أمين

التأكيد على أهمية الأطفال في المستقبل

لم يكن دعم أحمد أمين لهشام ماجد هو الحدث الوحيد البارز في الفترة الأخيرة، فقد برز أيضًا في المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة، حيث شارك أحمد أمين بكلمة قوية ومؤثرة ألقى الضوء من خلالها على أهمية دور الأطفال في المجتمع وأهمية رعايتهم وتنمية قدراتهم.

وأوضح أحمد أمين في كلمته أن الأطفال هم حجر الأساس لمستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن حقهم في الثقافة والوعي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من حقوقهم الأساسية.

وقال أحمد أمين: "سيظل الطفل له حق في الوجود والأمان والتعليم، ولأنهم سيشكلون المستقبل، فلا بد من منحهم حقهم في الثقافة والوعي. عندما أكون قريبًا من الأطفال، أتعلم منهم الكثير، فهم يمتلكون خيالًا خصبًا وحبًا لا ينضب للحياة، وطاقة كبيرة تتفجر حبًا ونشاطًا، ويمتلكون نظرة إيجابية ومتفردة لكل شيء حولهم ، كما أن بساطتهم في الاستمتاع بأقل الإمكانيات تعلمنا كيف يمكن أن نجد السعادة في الأشياء البسيطة".

إنجازات متواصلة في مسيرة فنية متميزة

وفيما يتعلق بآخر أعمال الفنان أحمد أمين، فقد شهد الموسم الرمضاني الماضي مشاركته كضيف شرف في مسلسل "بابا جه"، الذي حقق نجاحًا لافتًا منذ عرضه على الشاشات.

جسد أحمد أمين في المسلسل دورًا مؤثرًا، رغم ظهوره المحدود، حيث أضفى حضوره طابعًا مميزًا على الأحداث. وتدور قصة المسلسل حول شخصية هشام، الذي يجسد دوره النجم أكرم حسني، حيث يجد نفسه في مفترق طرق بعد أن يتم الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق نتيجة لجائحة كورونا.

يحاول هشام إيجاد عمل جديد لتأمين حياة كريمة لأسرته في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتتناول الأحداث التحديات التي يواجهها في هذه الرحلة.

بطولة جماعية وتفاعل واسع من الجمهور

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، من بينهم نسرين أمين، محمود البزاوي، لافينيا نادر، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، وغيرهم ، سيناريو وحوار وائل حمدي وأخرج العمل خالد مرعي.

وقد حاز المسلسل على إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، حيث تصدرت حلقاته مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس حجم النجاح الجماهيري الذي حققه.

المسلسل لم يقتصر نجاحه على القصة والأداء التمثيلي، بل كان له دور كبير في توجيه رسالة إنسانية هامة تتعلق بالصعوبات التي واجهتها العديد من الأسر خلال جائحة كورونا، وهو ما جعل المشاهدين يشعرون بالارتباط الوثيق مع أحداثه.

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