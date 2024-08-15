هشام ماجد يتألق في افتتاح مهرجان نبتة ويعلن عن مشاريع جديدة

قدم الفنان هشام ماجد عرضًا غنائيًا في افتتاح مهرجان نبتة، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

جاء العرض تحت عنوان "كلمني مصري يا عم"، حيث تناول من خلاله ظاهرة اعتماد الجيل الجديد على اللغة الإنجليزية في الحديث اليومي الذي رصده " الموجز "

عبر كلمات الأغنية، حرص هشام ماجد على توجيه نصائح للأطفال للعودة إلى الحديث باللغة العربية.

مشاركة أحمد أمين في النقاش

بعد انتهاء العرض، صعد الفنان أحمد أمين إلى المسرح حيث تبادل النقاش مع هشام ماجد حول موضوع حديث الجيل الجديد باللغة الإنجليزية. اختتم النجمان حديثهما بتوجيه كلمة للأطفال تحثهم على الاعتزاز بلغتهم الأم.

هشام ماجد

شيماء سيف و"يا طيور النورس"

ضمن فعاليات الحفل، قدمت الفنانة شيماء سيف عرضًا مسرحيًا تفاعل فيه الأطفال بشكل كبير.

استخدمت شيماء أغنية "يا طيور النورس" للفنان محمد ثروت، الذي كان ضيفًا في الحفل، وأشادت به ورحبت به بطريقتها الخاصة.

هشام ماجد يكشف عن الجزء الثاني من "أشغال شقة"

وفي سياق آخر، أعلن هشام ماجد من خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي" عن قرب الانتهاء من سيناريو الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، الذي يكتبه الثنائي شيرين وخالد دياب.

كما أكد ماجد أن تصوير الجزء الجديد سيبدأ قريبًا، على أن يتم عرضه خلال موسم رمضان 2025.

دنيا سمير غانم والجزء الأول من "أشغال شقة"

تحدث هشام ماجد في برنامج "أسرار النجوم" عن أن الفنانة دنيا سمير غانم كانت قد اقتربت من الانضمام كضيفة شرف في إحدى حلقات الجزء الأول من المسلسل، لكن التعاون لم يكتمل.

نجاح الجزء الأول من "أشغال شقة"

حقق الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة" نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2024، حيث تألف من 15 حلقة فقط، لكنه استطاع جذب الأنظار، خصوصًا مع تألق أسماء جلال في أحد المشاهد الشهيرة.

قدم المسلسل خليطًا من الدراما والكوميديا التي لاقت إعجاب الجمهور.

توقعات نجاح الجزء الثاني

من المتوقع أن يحظى الجزء الثاني من المسلسل بنسبة مشاهدة عالية، خاصة بعد مطالبة الجمهور بمواصلة العمل على الجزء الجديد، والذي سيعرض في رمضان 2025.

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