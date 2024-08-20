عمرو مصطفي: بقيتوا ماضي وحفلاتكم مبقتش زي زمان واللي جاي للشباب

آثار الفنان عمرو مصطفي جدلا واسعا اليوم فور مشاركته منشور عبر حسابه على فيسبوك ، يوجه من خلاله رسالة للشباب الواعد من الفنانين ويؤكد أن هناك نجوم كبار قت نجوميتهم.

عمرو مصطفي : الحفلات مبقتش زي زمان

وجاءت رسالة عمرو مصطفي كالآتي: في ناس كانت بتلمع على حساب غيرها، والناس كانت فاكرة إنهم كنز بس لما اللي كان بيديهم بريقه سابهم، طلعوا ورق مطلي ، والمكان اللي كانوا معتمدين عليه سابهم النهاردة، الأرقام ما بتكدبش والحفلات ما بقتش زي زمان.

عمرو مصطفي



واضاف : واللي بيحاولوا يخلقوا رأي عام ضدي من ورا الكواليس، ده كله ما بيهزش شعرة مني الشباب اللي جاي بقوة وأنتم مش عارفين تقفوا قدامهم الجمهور بيعرف مين اللي يستاهل، ومين اللي خلاص بقى من الماضي.

وأختتم عمرو مصطفي: التاريخ بيتكتب من جديد واللي كان شايف نفسه كنز، طلع مجرد مغارة فاضية.

عمرو مصطفي يسجل القرآن الكريم بصوته

أعلن عمرو مصطفي مؤخرا عن تسجيله للقرآن الكريم بصوته ، للاستجابة لطلب جمهوره كصدقة جارية على روحه بعد الممات.

عمرو مصطفي

كما أوضح أن جميع الأعمال التي قدمها منذ عام 1999 سيقدمها مرة أخرى بصوته بعد انتهاء مدة حقوق ملكيتها، وذلك ردًا على أحد متابعيه والذي طالبه بتسجيل القرآن بصوته كـ صدقة جارية.

وواصل عمرو مصطفى: هنفتح المجال للشباب الجديد إنهم يكتبوا على الألحان دي كلمات جديدة، خلال الخمس أو ست سنين الجايين، هكون محضر كل الأغاني اللي عملتها بصوتي مع كتابات شبابية جديدة، ونصيحة للمبدعين أي تصريح لا يزيد عن خمس سنوات.

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