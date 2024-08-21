مهرجان القلعة يستقبل علي الحجار في ليلة من الفن الأصيل.. اليوم

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء ليلة من أجمل الليالي في مهرجان القلعة في دورته الـ 32 ، مساء اليوم الأربعاء والذي يقام على مسرح المحكي ، المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتورة لمياء زايد ، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وزير الثقافة.

حفل علي الحجار في مهرجان القلعة

وسبق وأعرب علي الحجار عن سعادته بالمشاركة في الدورة الـ 32 من مهرجان القلعة من خلال حساباته على فيسبوك وقال: حفلة القلعة بعتبرها من أهم وأفضل الحفلات، لأنها بتكون فرصة إني أغني لكل طوائف الشعب المصري.

وأضاف: انتظروني يوم الاربعاء 21 أغسطس في مهرجان المسرح القلعة على مسرح المحكي في قلعة صلاح الدين الأيوبي الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة.

حفل علي الحجار في مهرجان القلعة

مهرجان القلعة في دورته الـ 32

انطلقت فعالياته مساء الخميس 15 أغسطس الجاري وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس الجاري.

آخر أعمال علي الحجار

طرح علي الحجار مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "من فوقنا من سابع سماء" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والذي حققت نجاحات كبيرة منذ طرحها حتي الآن.

تحكي أغنية "من فوقنا من سابع سماء" عن القضية الفلسطينية والتضامن معها ، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين.

اقرأ أيضاً

ميدو عادل لـ”الموجز” : كواليس”مش روميو وجوليت” ممتعة.. وعلي الحجار تاريخ كبير وأنا من عشاقه

علي الحجار يكشف لـ”الموجز” كواليس تحضيرات مسرحية مش روميو وجولييت