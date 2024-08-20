مدحت العدل يترأس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يترأس المؤلف والشاعر مدحت العدل لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي منسق عام المهرجان، والدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوي مديرا المهرجان، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل .

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

تصريحات مدحت العدل

وكان السيناريست مدحت العدل، قد تحدث عن مسلسل "عتبات البهجة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، موضحًا أن فكرة العمل جاءت من شقيقه جمال، الذي عرض عليه رواية بنفس الاسم، وقال إنه قام بمعالجة الرواية دراميًا، واستعان بورشة كتابة تحت إشرافه، مؤكداً أن المسلسل يهدف إلى تقديم محتوى اجتماعي هادف للعائلات المصرية.

وأضاف مدحت العدل أن مسلسل "عتبات البهجة" هدف إلى تقديم عمل مستدام يستمر في جذب الجمهور على مدى طويل، بدلاً من الأعمال التي تحقق شهرة مؤقتة، وأوضح أنه اختار تقديم محتوى اجتماعي بعيدًا عن التريند ومواضيع البلطجة، مؤكدًا أن العمل اتجه نحو تقديم قصص تعكس القضايا الاجتماعية بشكل عميق.

كما أشاد الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل بمهرجان العلمين، معتبرًا أنه أحدث حالة فنية وحراكا متنوعا في المدينة، وأوضح خلال لقاءه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «حد النجوم» عبر شاشة «الحياة»، أن المهرجان يعكس صورة حقيقية لمصر، مشيرًا إلى أن العروض الفنية والحفلات الثقافية تعزز قوة مصر الناعمة، وأضاف أن تاريخ الفن في مصر يعود إلى ما قبل فرنسا، مؤكدًا أن الأدب والفن كانا السبب في ريادة مصر ووجهها المتحضر.

اقرأ أيضًا:

مدحت العدل يمدح محمد رمضان: ممثل هايل

مدحت العدل: عتبات البهجة من الأعمال التي ستعيش في ذاكرة الجمهور