يتدرب على اللهجة الصعيدية.. مصطفي شعبان في بلاتوه حكيم باشا آخر سبتمبر .. خاص

يتدرب على اللهجة الصعيدية.. يستعد الفنان مصطفى شعبان أن يخوض الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، مثل كل عام من خلال مسلسله الجديد.

وعلم "الموجز" أن ينتهى شعبان من وضع اللمسات التحضيرية النهائية لدوره في مسلسله الجديد الذي أطلق عليه صناعه عنوان" حكيم باشا" ‘ ويجسد شخصية صعيدي، ومن المفترض يبدأ تصوير في أخر شهر سبتمبر المقبل، مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن الشابة والقديرة.

تفاصيل “ حكيم باشا”

ينتمي مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان لنوعية الدراما الصعيدية ، وهي المرة الأولي في تاريخه الفني التي يقدم بها عملا باللهجة الصعيدية، وتستعد الشركة المنتجة استكمال باقي فريق العمل، إذ يشارك في البطولة مع النجم مصطفي شعبان النجمة سمر الصايغ والنجم القدير رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد، تأليف محمد الشواف.

آخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما

ويذكر أن شارك النجم مصطفي شعبان في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل اسمه "المعلم" الذي حقق نجاحات كبيرة منذ عرض أولي حلقاته ، وشارك في العمل كل من الفنانة سهر الصايغ ، هاجر أحمد ، عبد العزيز مخيون ، أحمد بدير ، سارة نور ، محمد العمروسي ، أحمد فؤاد سليم ، أحمد عبدالله محمود ، سلوي خطاب ، انتصار ، أسامة الهادي ، مصطفي حشيش ، طارق النهري ، مفيد عاشور ، الطفل جان رامز ، علاء زينهم ، والمسلسل من إخراج مرقس عادل ، وتأليف محمد الشواف.

قصة "المعلم"

دور أحداث مسلسل المعلم حول صراعات داخل سوق السمك من خلال شخصية "المعلم" التي يجسدها النجم مصطفي شعبان. كما شهد المسلسل مشاركة سهر الصايغ بدور صيدلانية وزوجة المعلم، مما أضاف أبعادًا جديدة للعمل.

آخر أعمال مصطفي شعبان في السينما

شارك النجم مصطفي شعبان منذ 14 عام في آخر أعماله السينمائية ويحمل اسم “الوتر” وشارك معه في العمل كلا من الفنانة غادة عادل ، أروي جودة ، أحمد السعدني ، سوسن بدر ، أشرف زكي ، فاطمة ناصر ، محمد محمود ، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة، العمل من إخراج مجدي الهواري ، وتأليف محمد ناير.

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