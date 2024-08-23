أحمد عز ينتهى من تصوير فيلم فرقة الموت قربيًا .. خاص

انتهى النجم أحمد عز من تصوير 70% من مشاهده في فيلمه الجديد الذي أطلق عليه صناعه عنوان "فرقة الموت"، العمل ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن، وكان من المقرر طرحه خلال الماراثون الصيفي لعام 2024، ولكن بسبب انشغال الأبطال، وكثرة التكاليف تم التأجيل أكثر من مرة.

قصة "فرقة الموت"

تدور الأحداث حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء. يتناول الفيلم حقبة زمنية تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، حيث يلعب أحمد عز دور ضابط شرطة قادم من الصعيد يتم تكليفه بمهمة القبض على مجموعة من المجرمين. من خلال هذه المهمة، تتوالى الأحداث وتتصاعد الإثارة.

شخصية أحمد عز

يعتبر هذا الفيلم تجربة جديدة ومميزة لأحمد عز، حيث يقدم لأول مرة في مشواره الفني دور شخصية صعيدية. يُتوقع أن يضيف هذا الدور الجديد بعداً إضافياً إلى مسيرته الفنية، ويبرز قدراته التمثيلية في تجسيد شخصيات متنوعة.

أبطال " فرقة الموت "

فرقة الموت بطولة كل من أحمد عز من، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، بالإضافة الى بعض النجوم الذين سيطلون كضيوف شرف.

آخرأعمال أحمد عز

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز السينمائية هو فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، الذي حقق نجاحاً كبيراً. شارك في بطولة هذا الفيلم مجموعة من النجوم مثل عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، وكريم قاسم، علي صبحي، وسيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي.

كما ظهر في الفيلم ضيوف شرف مثل كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، وفيدرا.

قصة فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال الإخوة وانطلاقهم في طرق مختلفة في الحياة. ولكن يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر في تاريخهم.

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