نجوى فؤاد تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل وعن الفنانة التي تصلح تجسيد سيرتها

في حديثٍ صريح وعاطفي، استضافت الإعلامية يارا أحمد الفنانة نجوى فؤاد في برنامجها "نجمك مع يارا"، حيث فتحت نجوى فؤاد قلبها وكشفت عن تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية،وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات نجوى فؤاد

تحدثت نجوى عن حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية، قائلة إنها خضعت لفحوصات طبية بسبب آلام في الركبة والعمود الفقري. وأوضحت أنها لجأت للنقابة للحصول على المساعدة، لكن الدعم الذي حصلت عليه كان محدوداً، مما دفعها للتواصل مع أشرف زكي الذي عرض عليها المساعدة من ماله الخاص، لكن نجوى رفضت العرض مشيرة إلى أنها بحالة "مستورة" حالياً.

أكدت نجوى فؤاد أنها لم تعد قادرة على الوقوف لفترات طويلة أو الظهور بجمالها المعتاد، بسبب حالتها الصحية التي تمنعها من القيام بعملها الفني بالشكل الذي ترغب فيه. كما عبرت عن عدم رضاها عن معاش النقابة الذي يبلغ 600 جنيه فقط، معتبرة أن الفن هو مصدر دخلها الوحيد حالياً، وهو ما جعلها تعيش بعض الصعوبات المالية.

حقيقة اعتزال نجوى فؤاد التمثيل

وفي سياق حديثها عن مستقبلها الفني، أكدت نجوى أنها معتزلة الرقص منذ 17 عاماً، ولكنها لا تنوي اعتزال التمثيل، وأشارت إلى أنها لا ترغب في قبول أدوار لا تستطيع تقديمها بشكل جيد بسبب حالتها الصحية، كي لا تتسبب في إزعاج المنتجين. كما عبرت عن أسفها لقرار عدم الإنجاب، مبررةً ذلك بظروفها الشخصية وعدم قدرتها على تربية طفل.

ختاماً، كشفت نجوى عن اختيارها للفنانة نيللي كريم لتجسيد سيرتها الذاتية، مشيدةً بموهبتها وجمالها، وأعربت عن أملها في أن تستعيد صحتها قريباً لتلتقي بجمهورها في عمل فني يعوض ما فات.

وكانت نجوى فؤاد، قد كشفت عن أسماء أزواجها قائلة في تصريحات تلفزيونية لها: "كان في جوازات عرفي في حياتي.. وتزوجت بكل من كمال نعيم، سامي زغبي، أحمد فؤاد حسن، وواحد لا داعي لذكر اسمه عشان معروف أوي".

فيديو مثير للجدل مع لطفي لبيب .. لقاء ومزاح

وأثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد لقائها بالفنان لطفي لبيب، حيث تداول مقطع فيديو بينهما تصدرا من خلاله التريند، جاء المقطع خلال لقائهما في إحدى المناسبات الفنية، وأعرب الثنائي عن سعادتهما بهذا اللقاء، ومازحت نجوى فؤاد لطفي لبيب قائلة: "أنت واحشني طلقتني ليه، أنا عملتلك إيه".

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