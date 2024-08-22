محمد التاجي يكشف عن إفساد الفنانين لعمل زملائهم ويشكو من ضعف الأخلاق الفنية

في حديث إذاعي صريح ومثير للجدل، فتح الفنان القدير محمد التاجي قلبه ليتحدث عن تفاصيل مشواره الفني الطويل والتحديات التي واجهها على مر السنوات.

لم تقتصر تصريحات محمد التاجي على الإشارة إلى تجاربه الشخصية فقط، بل كشف أيضًا عن جوانب مظلمة في الوسط الفني الحالي، مما أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي ودفع باسمه إلى تصدر محركات البحث.

يرصد “ الموجز ” أبرز تصريحاته في السطور التالية

الصراعات الداخلية بين الفنانين: إفساد متعمد لتحقيق المكاسب الشخصية

في تصريحاته الأخيرة، سلط محمد التاجي الضوء على سلوكيات غير مألوفة وغير أخلاقية باتت تظهر بشكل متزايد في الوسط الفني.

وأكد أن بعض الفنانين يتعمدون إفساد عمل زملائهم بدلاً من التعاون ودعم بعضهم البعض كما كان في الماضي.

وأشار إلى واقعة محددة يعلم بها، حيث قام أحد الفنانين بإبعاد مخرج عن عمله وعرقلة مسيرته الفنية، ليتولى هو نفسه الإنتاج والإخراج بهدف تحقيق مكاسب شخصية.

وقال التاجي: "في الماضي، كنا نتربى على أن المخرج هو رب العمل، لكن الأمور تغيرت بشكل كبير وأصبحت المصالح الشخصية هي المحرك الأساسي للكثيرين".

محمد التاجي

تحولات جذرية بين الأجيال: من التعاون والتآزر إلى التنافس والصراع

أضاف محمد التاجي أن الوسط الفني في الماضي كان يتسم بالاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين الفنانين، حيث كانوا يأخذون بيد الوجوه الجديدة ويدعمون بعضهم البعض في كل الظروف.

وأكد أن الأجواء كانت صحية وكان الجميع يعمل كفريق واحد، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل نور الشريف كان يعتبر من النماذج التي تحتذى في ذلك، حيث كان دائمًا ما يعلم ويدعم زملاءه في موقع التصوير ، لكن التاجي أعرب عن أسفه من تغير هذه القيم مع الأجيال الجديدة، حيث أشار إلى أن الفنانين الشباب اليوم يفتقرون إلى الثقة بالنفس، مما يدفعهم إلى ممارسة سلوكيات غير نزيهة لتجنب أن يسرق أحد زملائهم الأضواء منهم.

وتحدث عن تدخل بعض الممثلين في عمليات المونتاج بهدف إفساد مشاهد زملائهم، مؤكدًا أن ضعف شخصية بعض المخرجين يسهم في تفشي هذه الظاهرة.

مواقف سابقة مثيرة للجدل .. انتقادات حادة للمخرج يوسف شاهين وفيلم "الأرض"

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها محمد التاجي الجدل بتصريحاته ، فقد سبق وأن فجر موجة من النقاشات الحادة في الأوساط الفنية والإعلامية بسبب آرائه المثيرة حول المخرج الكبير يوسف شاهين وأحد أشهر أفلامه "الأرض".

وصف التاجي فيلم "الأرض" بأنه من أسوأ الأفلام في تاريخ السينما المصرية، واتهم شاهين بتشويه سمعة مصر من خلال هذا العمل.

أثارت هذه التصريحات استياء الكثيرين من محبي الفن والسينما، خاصة أن فيلم "الأرض" يعتبر من الكلاسيكيات التي يعتز بها الجمهور المصري. ورغم الجدل الواسع الذي نتج عن تصريحاته، أصر التاجي على رأيه، مما جعله يتصدر مجددًا عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي.

الفن بين الماضي والحاضر

يبقى محمد التاجي، بفنه وتصريحاته، شخصية محورية في المشهد الفني المصري. وما بين الكشف عن أسرار الوسط الفني وانتقاداته الحادة لما يراه من تغيرات سلبية، يواصل التاجي إثارة الجدل ولفت الأنظار إليه. وبينما يعتبره البعض صوتًا جريئًا يفضح ما يدور خلف الكواليس، يرى آخرون أن تصريحاته تحمل قدراً من القسوة تجاه زملائه، لكن في النهاية، تبقى هذه التصريحات شهادة من فنان عاصر عدة أجيال وتحولات في الفن المصري، مما يجعل آراءه محل اهتمام ومتابعة مستمرة.

اقرأ أيضا

محمد التاجي يثير الجدل ويتصدر التريند.. فما علاقة يوسف شاهين؟

”مبحسش إن الفن ظلمني وميهمنيش تقدير المنتجين“.. أبرز تصريحات محمد التاجي