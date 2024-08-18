سميحة أيوب تتصدر التريند بعد تصريحاتها عن تكريم الفنانين الراحلين

تصدر اسم الفنانة سميحة أيوب، تريند جوجل، بعد حضورها حفل ختام الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث أضاءت الأجواء بحضورها وبكلماتها التي أثارت الاهتمام، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات سميحة أيوب

تحدثت الفنانة سميحة أيوب بصراحة عن مسألة تكريم الفنانين الراحلين، حيث عبرت عن استيائها من تأخر التكريمات التي غالبًا ما تأتي بعد رحيل الفنانين، وقالت أثناء حضورها حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري:" التكريم بيتأخر، بيستنوا لما الفنان يتكل على الله، وبعدين يكرموه وهو ميت، والتكريم بيجي متأخر وعيال بيتكرموا قبل أساتذة"، هذه الكلمات عكست مشاعر الفقد والإحباط التي قد يشعر بها الكثيرون من الفنانين الذين قضوا حياتهم في خدمة الفن.

ذكريات سميحة أيوب مع أمينة رزق

كما استحضرت أيوب ذكرياتها مع الفنانة الراحلة أمينة رزق، واصفة إياها بأنها كانت أستاذتها وإنسانة عظيمة بكل ما للكلمة من معنى، وأشارت إلى أنها كانت تتعلم منها باستمرار، وكانت تقف في الكواليس لتستمتع بأدائها الفريد على المسرح.

ذكرت سميحة أيوب أنها في إحدى المرات شعرت بالرهبة من أمينة رزق لأنها بدت وكأنها شخصية أخرى تمامًا على خشبة المسرح، مما يعكس موهبتها الاستثنائية، مُعلقة:" أستاذتي وست عظيمة وكانت إنسانة عظيمة جدًا، وهي كانت بتبقى واحدة تانية لما بتطلع على المسرح، ومرة اتخضيت منها لأني حسيت أنها حد تاني، وبقيت أقف لها في الكواليس علشان أتعلم منها".

تفاصيل حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري

حفل الختام شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين جاءوا لتكريم زملائهم والمشاركة في هذه الفعالية الثقافية الهامة، من بين الحاضرين كانت الفنانة سميحة أيوب، إلى جانب محمد رياض رئيس المهرجان، هند عاكف، رضا إدريس، محمد أبو داود، ريهام سعيد، نورهان، وآخرون من النجوم.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري، نظمته وزارة الثقافة المصرية، يُعد واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية في مصر، وقد حملت الدورة هذا العام اسم "سميحة أيوب" تكريمًا لعطائها الفني اللامحدود، استمرت فعاليات المهرجان من يوم 30 يوليو إلى أمس 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وترأسه الفنان محمد رياض، بينما كان ياسر صادق مديرًا للمهرجان، وضمت اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأسماء المرموقة في المجال الفني، منهم الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، والكاتب مدحت العدل، ووليد يوسف، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام.

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