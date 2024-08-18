رسالة روحانية من حنان ترك لجمهورها جعلتها تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

تصدرت الفنانة حنان ترك، محرك البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت اهتمام الجمهور بظهورها الأخير على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

رسالة حنان ترك لجمهورها

نشرت حنان ترك صورة لها، ظهرت خلالها وهي مرتدية كارديجان باللون الأخضر، ونسقت معه توب باللون الأبيض، وارتدت طرحة بيضاء، ووضعت فوقها نظارة شمسية، مرفقة الصورة بدعاء قالت فيه: "يارب بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا ومن خير أمة أخرجتنا، اللهم فاتم علينا بنعمك التي لا تعد ولا تحصى واجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين واجعلنا لمن هدى واهتدى وسمع ووعي وممن سبقت لهم منك الحسنى وممن نال أفضل ما يتمنا ولا تجعلنا ممن ضل وغوى يارب العالمين".

يُشار أن آخر أعمال حنان ترك في الدراما التلفزيونية كان مسلسل "الأخت تريز" الذي عُرض عام 2012، ومن ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن.

نبذة عن حنان ترك

حنان ترك وُلدت في مصر كابنة وسطى لأسرة تعمل في التجارة، حيث كان والدها يمتلك مصنعًا للملابس، لديها شقيقان هما حسين وحسام، بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، حيث ظهرت في فيلم "ناس تجنن" عام 1980 وهي في الخامسة من عمرها، إلى جانب الفنانين سناء يونس وجورج سيدهم، شاركت في عدة عروض، وظهرت عام 1991 في مسرحية "ضحك ولعب ومزيكا" مع محمد هنيدي، درست الباليه وعملت كراقصة لفترة قصيرة قبل أن تتفرغ للتمثيل.

انطلاقتها الفنية الحقيقية جاءت بعد أن رشحها المخرج خيري بشارة لدور في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1992. ومن ثم بدأت مسيرتها كبطلة في العديد من الأعمال السينمائية التلفزيونية، في عام 1993، شاركت في مسلسل "العودة الأخيرة" أمام الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، الذي كان آخر أعماله التلفزيونية، كما ظهرت كموديل في كليب "ولا كان بأمري" للفنان هاني شاكر في نفس العام. وفي عام 1997، وُجهت إليها تهمة مخلة بالآداب مع الفنانة وفاء عامر، إلا أن المحكمة برأتهما من تلك التهمة.

زيجات حنان ترك



تزوجت حنان ترك خمس مرات، المرة الأولى كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي الذي تزوجته لمدة شهر واحد فقط، ثم انفصلا، وتزوج أيمن بعد ذلك من المطربة ذكرى التي تعرضت لحادثة انتحار مثيرة للجدل.

زوجها الثاني كان خالد خطاب، الذي عاشت معه لعدة سنوات وأنجبت منه طفلين، لكنهما انفصلا بعد مشاكل بينهما.



أما زوجها الثالث فكان المخرج هادي الباجوري، ولم تستمر هذه الزيجة طويلاً، بعدها تزوجت رجل أعمال سعودي لمدة سنة وأنجبت منه ابن اسمه محمد.

الزيجة الخامسة والأخيرة كانت من محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، واعتزلت حنان الفن بعد هذه الزيجة وأنجبت منه ابنتها مريم.

قد لا يعرف الكثيرون أن الداعية مصطفى حسني كان السبب وراء ارتداء حنان ترك للحجاب، بعد حضورها لندوة ألقاها عن الأمانة في الإسلام.

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