ماذا تمني الفنان مصطفي كامل في عيد ميلاده الـ 54 ؟

أعلن الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية عن عيد ميلاده من خلال حسابه على فيسبوك وتمني بعض الامنيات في عيد ميلاده الـ 54 ،يوضح لكم موقع الموجز ماقاله عن أمنيته.

عيد ميلاد مصطفي كامل

كتب مصطفي كامل منشورا على فيسبوك وقال: اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر علي ما مضي من العمر وماهو آت بإذنك وبأمرك 22/8/1970 هو يوم مولدي .

عيد ميلاد مصطفي كامل



وأضاف مصطفي كامل: اليوم أنتهي من العمر 54 عاماً أحلام ، شقاء ، سعي ، جهد ، صبر ، مسئوليه ، خساره ، مكسب ، نجاح ، فشل ، إبتلاء ، شفاء ، النهايه تساوي ستراً جميلاً منك يارب.



واستكمل: أُشهدك ياربي وأُشهد جميع خلقك أني راض ٍكل الرضا بما قسمته لي وعلي ماوهبتني من نعم لا تُعد ولا تُحصي وعلي كل ماأعطيت أدعو وأتضرع إلي الله فيما هو باق ٍمن العمر أن يزيد في نفسي تقواها وأن يزيل من نفسي فجورها وأن يسترني ستراً جميلاً .

عيد ميلاد مصطفي كامل



وأختتم كامل: أدعو الله أن يحفظني ويحفظ لي من أحب وأن يرزقني حُسن الخاتمه ويرزقني توبة ًقبل الموت ويُثبت قلبي علي دين الإسلام ويعفو عني ويغفر لي ويُصلح لي شأني كله أدعوك ياربي بقدرتك وعظمتك أن تمحو ما بي من أخطاء حتي ألقاك بقلب ٍسليم وبنفس ٍمُطمئنه راضية ً مرضيه.



آخر أعمال مصطفي كامل

طرح مصطفي كامل مؤخرا آخر أعماله الغنائية التي تحمل إسم "العيب عليا" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والذي حققت نجاحات كبيرة.

كلمات أغنية العيب عليا

أغنية العيب عليا من كلمات وألحان مصطفي كامل ، وجاءت كلماتها كالآتي: شكرًا يا كل اللي نكروا الجميل، ياللي في حياتي ياما عملوا عمايل، هتوحشوني جدًا، ياللي أدوتني فعلًا درس هايل، شكرًا يا كل القلوب السودة، ياللي كنتوا في حياتي فترة موضة.

اقرأ أيضاً

محمد فؤاد يتصدر مواقع التواصل بعد مشاجرة مع طبيب ومصطفى كامل يتدخل.. فما القصة؟

انتهاء أزمة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري بوساطة مصطفى كامل