محمد فؤاد يتصدر مواقع التواصل بعد مشاجرة مع طبيب ومصطفى كامل يتدخل.. فما القصة؟

تصدر اسم المطرب محمد فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو له أظهرت وقوع مشاجرة بينه وبين أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

محمد فؤاد

تفاصيل أزمة محمد فؤاد مع الطبيب

الواقعة بدأت عندما ذهب محمد فؤاد للمستشفى برفقة شقيقه الذي كان بحاجة لرعاية طبية عاجلة بسبب مشكلة في القلب، وأثناء تلك الزيارة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين الطبيب المسؤول، وسرعان ما تحولت لمواجهة حادة تضمنت سبابًا وقذفًا من جانب محمد فؤاد، الفيديوهات التي رصدت الحادثة انتشرت بسرعة على الإنترنت، مما استدعى انتباه الجهات الأمنية للتحقيق في تلك الواقعة وكشف تفاصيلها.

محمد فؤاد

الدكتور خالد أمين

في هذا السياق، علّق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية قد بدأت للتحقيق في ملابسات الحادثة، ووجه رسالة واضحة لمحمد فؤاد، أكد فيها أن كونه شخصية عامة لا يمنحه الحق في التعامل بتجاوز مع الأطقم الطبية، مشددًا على ضرورة اللجوء للوسائل القانونية المتاحة في حال وجود شكوى، حيث قال:" حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب والأطقم العاملة بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقًا لرواية الحاضرين، فإن فؤاد قال للطبيب: إنت عارف إنت بتكلم مين؟".



أثارت تلك الكلمات غضب الدكتور خالد أمين الذي كتب :"إنت مواطن عادي زي أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية ممكنة، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك، فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ، أما إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب".

من جانب آخر، قام الطبيب المتضرر بتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الوايلي، متهمًا فيه محمد فؤاد بالتعدي عليه لفظيًا داخل المستشفى، وفي أول رد فعل من جامعة عين شمس، التي تتبعها المستشفى، أكدت الإدارة رفضها لأي شكل من أشكال الاعتداء على العاملين بالمستشفى، وأعلنت إحالة القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات، معربة عن ثقتها في تحقيق العدالة.

مصطفى كامل



مصطفى كامل يدعم محمد فؤاد في أزمته مع الطبيب ويحكي تفاصيل الواقعة

كما حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على دعم المطرب محمد فؤاد، حيث أصدر بيانًا رسميًا تناول فيه تفاصيل الواقعة التي شهدتها مستشفى عين شمس التخصصي بين الفنان محمد فؤاد وأحد الأطباء، وفي بداية البيان، قدم كامل خالص التقدير والاحترام للأطباء وأطقم التمريض في مصر، مشيرًا إلى أنه تواصل هاتفيًا مع الفنان محمد فؤاد لمعرفة تفاصيل ما حدث.

وأوضح مصطفى كامل أن محمد فؤاد تلقى اتصالًا هاتفيًا في الساعات الأولى من الفجر من أسرة شقيقه تخبره بأن شقيقه في حالة حرجة ويحتاج لتدخل طبي عاجل، وبحسب رواية فؤاد، هرع إلى المستشفى وهو في حالة من القلق الشديد، وعندما وصل وجد طبيبًا منشغلًا في كتابة أوراق، فحاول لفت انتباهه بعدة طرق من خلال إلقاء التحية ومد يده للمصافحة، لكن الطبيب لم يبد أي اهتمام.

ثم أشار فؤاد إلى أن إحدى الممرضات طلبت منه دفع مبلغ 70 ألف جنيه تحت حساب المستشفى، فوافق فورًا، لأن كل همه كان معرفة حالة شقيقه، وعندما توجه للطبيب طالبًا توضيحات عن حالة شقيقه، فوجئ برد غير لائق من الطبيب، الذي استدعى الأمن لإخراجه من المستشفى، قائلاً:"هاتوا الأمن يرمي البتاع ده بره"، مما أدى إلى تصاعد الأمور وحدوث المشاجرة.

وأضاف مصطفى كامل أن محمد فؤاد أرسل له فيديو يوثق اللحظات الأولى من الواقعة، يظهر فيه ما وصفه فؤاد بتعمد الطبيب إهانته، وقد أشار كامل إلى أن الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لم تظهر بداية الواقعة بل ركزت على اللحظات الأخيرة من المشاجرة.

وأعلن مصطفى كامل في بيانه أنه بصفته نقيبًا للمهن الموسيقية، فإنه ملتزم بالوقوف بجانب الفنان محمد فؤاد، وتكليف إدارة الشئون القانونية في النقابة بمتابعة القضية والتحقيق في ملابساتها منذ البداية، مؤكدًا على ضرورة فحص كاميرات المستشفى لكشف الحقيقة الكاملة.

واختتم مصطفى كامل بيانه بتقديم الشكر للأطباء على جهودهم، معبرًا عن أمله في أن تسود روح التفاهم والتعاون بين الجميع من أجل تجاوز هذه الأزمة.

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