أول تعليق من «الموسيقيين» علي فيديو تعدي محمد فؤاد على طبيب

آثار الفنان محمد فؤاد جدلا واسعا بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أثناء مشاجرة بالأيدي مع أحد الأطباء في مستشفي عين شمس التخصصي.

تعليق نقابة الموسيقيين على خناقة محمد فؤاد



وقال محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقين قائلا في بيان صحفي إن النقابة لا تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وذلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة.

خناقة محمد فؤاد مع طبيب

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن النقابة ليست على علم بتفاصيل الواقعة وأسبابها، ولا تتدخل فى مثل هذه الأمور.



القصة الكاملة لـ خناقة محمد فؤاد

الواقعة بدأت عندما انتشر فيديو يثير الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا ، يظهر به الفنان محمد فؤاد وهو يتشاجر مع الفريق الطبي بمستشفي عين شمس التخصصي صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس جامعه عين شمس أنه لن يترك حق الأطباء والتمريض الذين تعرضوا للإهانة من قبل محمد فؤاد وعددا من الأفراد.

كما أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد ضياء ، أن الفنان محمد فؤاد ذهب إلى المستشفى رفقة مريض، وأراد سرعة الكشف عليه، وبعد إخبار الطبيب بأنه يحتاج إلى قسطرة وكتابة الجواب المطلوب، تحدث الفنان بشكل غير لائق مع الطبيب ونشبت بينهما مشادة.

واضاف الدكتور ضياء: أن الطوارى تعمل ليل نهار دون تأخير أو تقصير في حق أي مواطن مصري، لافتا أنه كان يجب علي المعتدين التوجه إلى مدير الطوارئ اذا شاهدوا أي تقصير ولكن لم يحدث ذلك.

وأختتم رئيس الجامعه: أن إدارة الجامعة لن تقبل إي اعتداء علي الأطقم الطبية وننتظر تحقيقات النيابة.

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