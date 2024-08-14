الآن جميع تفاصيل تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025

تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025 من أكثر الموضوعات بحثًا خلال بدء تسجيل المرحلة الأولى ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تزداد التساؤلات حول تنسيق كلية التجارة بجامعة عين شمس، خاصةً وأنها تُعتبر من الكليات التي تجذب العديد من الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق الكليات والجامعات

ويستعرض “الموجز” تفاصيل تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025 حيث تشير التوقعات إلى أن تنسيق هذه الكلية سيتأثر بعدة عوامل، منها نسب النجاح في الثانوية العامة وعدد الطلاب المتقدمين، مما يجعل من الضروري للطلاب متابعة المؤشرات عن كثب.

تفاصيل تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025

تتزايد التوقعات حول تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025 لطلاب الثانوية العامة حيث تُعد هذه الكلية من أكثر الكليات التي يتوجه إليها الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية، بناءً على مؤشرات النجاح والأعداد المتقدمة، يُتوقع أن يكون التنسيق على النحو التالي:

تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025

تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025 بالنسبة للشعبة العلمية (علوم ورياضيات)، يُتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في نظام الانتظام حوالي 296 درجة بنسبة 72.19%، في حين قد يكون الحد الأدنى في نظام الانتساب أقل قليلاً، حيث يعكس هذه التوقعات زيادة نسب الدرجات المرتفعة بين الطلاب في هذه الشعبة مقارنةً بالعام الماضي، مما قد يؤدي إلى رفع متطلبات القبول.

تنسيق كلية التجارة جامعة عين شمس 2024 2025

أما بالنسبة للشعبة الأدبية، فيُتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في نظام الانتظام حوالي 285 درجة بنسبة 69.51%، ومع انخفاض أعداد الناجحين في هذه الشعبة مقارنةً بالعام السابق، قد يشهد تنسيق القبول في الكلية انخفاضًا.

تنسيق كلية التجارة علمي

جامعة المنصورة: 77.31%

جامعة الإسكندرية: 299 درجة بنسبة 72.92%

جامعة القاهرة: 299 درجة بنسبة 72.92%

جامعة بنها: 299 درجة بنسبة 72.92%

جامعة دمنهور: 299 درجة بنسبة 72.92%

جامعة المنوفية في شبين الكوم: 297 درجة بنسبة 72.43%

جامعة سوهاج: 297 درجة بنسبة 72.43%

جامعة حلوان (تجارة وإدارة أعمال): 297 درجة بنسبة 72.43%

جامعة جنوب الوادي: 296 درجة بنسبة 72.19%

جامعة عين شمس: 296 درجة بنسبة 72.19%

جامعة بني سويف: 295 درجة بنسبة 71.95%

جامعة السويس: 294 درجة بنسبة 71.70%

جامعة أسوان: 293 درجة بنسبة 71.46%



مؤشرات تنسيق كلية التجارة ادبي

جامعة المنصورة: 292 درجة بنسبة 71.21%

جامعة دمياط: 292 درجة بنسبة 71.21%

جامعة القاهرة: 291 درجة بنسبة 70.97%

جامعة الإسكندرية: 289 درجة بنسبة 70.48%

جامعة الزقازيق: 288 درجة بنسبة 70.24%

جامعة جنوب الوادي: 287 درجة بنسبة 70%

جامعة عين شمس: 285 درجة بنسبة 69.51%

جامعة حلوان (تجارة وإدارة أعمال): 284 درجة بنسبة 69.26%

جامعة قناة السويس في الإسماعيلية: 283 درجة بنسبة 69.02%

جامعة القاهرة (انتساب موجه): 279 درجة بنسبة 67.56%

جامعة بورسعيد: 279 درجة بنسبة 67.56%

جامعة بنها: 277 درجة بنسبة 67.56%

جامعة الإسكندرية (انتساب موجه): 276 درجة بنسبة 67.31%

جامعة كفر الشيخ: 275 درجة بنسبة 67.07%

جامعة المنصورة (انتساب موجه): 274 درجة بنسبة 66.82%

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