"نقل الكهرباء" تتعاقد على توريد 5.7 ألف طن من الموصلات لتطوير الشبكة الموحدة

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة "إيجيتك للكابلات السويدي" لتوريد 5 آلاف و700 طن من موصلات الألومنيوم الصلب اللازمة لتنفيذ أحد مشروعات تطوير الشبكة القومية الموحدة بمنطقة كهرباء مصر الوسطى.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في بيان اليوم الأربعاء، أن توقيع العقد يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتطوير وتدعيم الشبكة ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة.

وأضافت الشركة أن المهندسة منى رزق، رئيس مجلس الإدارة، وقعت العقد مع محمد سيد حنفي، نائب رئيس مجلس إدارة "إيجيتك للكابلات السويدي"، مشيرة إلى أن تنفيذ الأعمال سيتم خلال مدة تبلغ 7 أشهر.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن توريد موصلات الألومنيوم الصلب المقوى بالصلب بنظام التسليم شاملًا النقل إلى الموقع، بهدف توفير الموصلات اللازمة لتنفيذ عملية فتح الخط الهوائي مزدوج الدائرة «سمالوط، غرب مغاغة» دخولًا وخروجًا على محطة محولات قبالة جهد 220 كيلوفولت.

وأكدت رزق أن الشركة تواصل تنفيذ خطط تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة لرفع كفاءة مكوناتها وتعزيز موثوقيتها وتحسين جودة التغذية الكهربائية، بما يواكب متطلبات التنمية ويخدم خطط التوسع العمراني والصناعي.