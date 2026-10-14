بدر عبد العاطي يبحث زيادة الاستثمارات العربية في مصر مع الصندوق العربي للإنماء

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سبل تعزيز الاستثمارات العربية في مصر وتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية، خلال لقائه فوزي يوسف الحنيف، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

وتطرق اللقاء إلى آليات دعم المشروعات التنموية والاستراتيجية، وتعزيز التمويلات الميسرة، وتطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والصندوق، بما يسهم في دفع جهود التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يؤكد أهمية الشراكة مع الصندوق العربي للإنماء

أشاد بدر عبد العاطي بالدور الذي يؤديه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مساندة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية، مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز التعاون معه وتطوير الشراكة في المجالات ذات الأولوية.

وثمن وزير الخارجية التمويلات الميسرة التي يقدمها الصندوق لمصر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق وتطوير آليات التمويل بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة توفير أدوات تمويلية أكثر مرونة لمساعدة الدول العربية على التعامل مع المتغيرات الدولية، خاصة اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الدين، والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، فضلًا عن تداعيات تغير المناخ.

تعزيز الاستثمارات العربية في السوق المصرية

وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في حشد التمويلات والاستثمارات العربية داخل مصر، والعمل على تشجيع المستثمرين والمؤسسات المالية العربية على الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

كما تناولت المباحثات أهمية توسيع نطاق التمويل المشترك، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويشجع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز الاستفادة من الإمكانات التمويلية العربية، وتوفير مصادر متنوعة لدعم المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية العربية، وتوسيع الشراكات التي تدعم التنمية وتفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

الربط الكهربائي والنقل واللوجستيات على مائدة المباحثات

وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون في المشروعات الإقليمية المشتركة، مع التركيز على قطاعات الربط الكهربائي والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي، إلى جانب تطوير مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود.

وتسهم هذه المجالات في تعزيز الترابط الاقتصادي بين الدول العربية، وتيسير حركة التجارة وتبادل السلع والخدمات، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغذاء والبنية التحتية.

كما تمثل المشروعات المشتركة فرصة لتوسيع الاستثمارات الإقليمية، وتعزيز التكامل بين الاقتصادات العربية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول والمؤسسات التمويلية المختلفة.

مصر محور للربط بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا

وأكدت المباحثات أهمية المشروعات الإقليمية في دعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها محورًا للربط بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

ويبرز التعاون في قطاعات النقل واللوجستيات والربط الكهربائي أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز الترابط بين الأسواق، بما يدعم حركة التجارة والاستثمارات ويساعد على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وتعكس المباحثات حرص مصر على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات التمويل العربية، والاستفادة من التمويلات الميسرة والاستثمارات المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون العربي.