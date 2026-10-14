مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة ومستويات الطلاب بعدد من مدارس إدارة طما التعليمية

في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس والوقوف على مستوى انتظام الدراسة ونواتج التعلم، أجرى الأستاذ ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة طما التعليمية، يرافقه الأستاذ هاني الجيلاني مدير عام إدارة طما التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الطلاب ومدى استيعابهم للمناهج الدراسية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة العتامنة للتعليم الأساسي حيث تابع انتظام حضور الطلاب والمعلمين وتفقد قاعات رياض الأطفال مشيدًا بمستوى التنظيم وتنوع الوسائل التعليمية المستخدمة بما يتناسب مع الخصائص العمرية للأطفال، ومؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تسهم في تنمية مهاراتهم الأساسية وبناء شخصياتهم.

كما تفقد فصول المرحلة الابتدائية وتابع مستوى التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة للوقوف على مدى تمكنهم من المهارات الأساسية، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ برامج تنمية القراءة والكتابة وتكثيف المتابعة والدعم للطلاب بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز نواتج التعلم.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة مشطا الإعدادية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع انتظام الدراسة ومستوى الطالبات، وراجع التقييمات وأعمال تسجيلها ورصدها مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للتقييمات اليومية والأسبوعية ودقة تسجيل النتائج ومتابعتها بما يتيح الوقوف على المستوى الحقيقي للطالبات وتحديد جوانب الضعف والعمل على معالجتها.

ووجه ياسر أنس بسرعة الانتهاء من أعمال التسجيل الإلكتروني لاستمارات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة، مع التأكيد على استيفاء البيانات المطلوبة بدقة ومراجعتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم تأخير تسجيل أي طالب.

واختتم وكيل الوزارة جولته بمدرسة الشهيد عمرو الدرديري الثانوية المشتركة، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية وأجرى حوارًا مع الطلاب للتعرف على مدى استيعابهم للمناهج المقررة ومستوى فهمهم للمواد الدراسية كما ناقشهم حول نظام البكالوريا المصرية واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم بشأن طبيعة الدراسة والمواد المقررة، إلى جانب الوقوف على مدى تفاعلهم مع مادة البرمجة واستيعابهم لمحتواها.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب وتعزيز قدرتهم على الفهم والتطبيق بما يتواكب مع متطلبات التطور التكنولوجي، مشددًا على ضرورة متابعة مستويات الطلاب بصورة مستمرة وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج التعليمية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة المكتبة المدرسية، واطمأن على توافر الكتب والمراجع وتنظيمها وإتاحتها للطلاب مؤكدًا أهمية تفعيل دور المكتبة في تنمية مهارات القراءة والبحث والاطلاع وتشجيع الطلاب على الاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة. كما تابع الأنشطة الطلابية بالمدارس ووجه بضرورة دعم المواهب وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بما يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.

وأكد ياسر أنس، في ختام جولته، استمرار المتابعة الميدانية للمدارس بمختلف الإدارات التعليمية للوقوف على مستوي انتظام الدراسة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المدارس، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويسهم في تحسين نواتج التعلم.