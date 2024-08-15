تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان 2025.. اعرف موعد التصوير

يستعد مصطفى شعبان لتقديم عمل درامي جديد ومختلف في رمضان 2025 بعد نجاح أعماله السابقة، يعود شعبان بمسلسل واعد يحمل إسم "حكيم الباشا" وبه الكثير من المفاجآت ، وهل سيستمر في تقديم الكوميديا التي اشتهر بها، أم سيقدم لنا شخصية جديدة ومختلفة؟ الموجز تقدم لكم المزيد من التفاصيل حول هذا العمل المنتظر، والذي يجمع بين نخبة من النجوم.

مسلسل مصطفى شعبان في رمضان 2025

ينتمي مسلسل"حكيم الباشا" بطولة مصطفى شعبان لنوعية الدراما الصعيدية ، وهي المرة الأولي في تاريخ الفنان التي يقدم بها عملا باللهجة الصعيدية ، ويستعد الآن فريق العمل والشركة المنتجة لبدء تصوير المسلسل لعرضه في السباق الرمضاني 2025.

أعمال ينتظرها مصطفى شعبان

تعاقد مصطفى شعبان مؤخراً على بطولة فيلم سينمائي جديد ، ويعد هذا العمل هو عودة للجمهور في السينما بعد غياب 14 عاما ، بعد آخر أعماله السينمائية "الوتر".

مصطفي شعبان

وتحدث مصطفى شعبان خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: إن هناك مشروع فيلم سينمائي سوف يخوض تجربته بعد غياب 14 عامًا عن السينما، ورفض مصطفى الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المشروع إلا بعد بدء تصويره بعد العيد.

وعن مشروع فيلم «حتى لا يطير الدخان» أكد مصطفى شعبان أن المشروع لا يزال قائمًا ولكن انشغل بتصوير مسلسل «المعلم» وأيضًا المؤلف مدحت العدل انشغل بسبب الموسم الرمضاني الماضي.

آخر أعمال مصطفى شعبان

شارك مصطفى شعبان في المارثون الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم" الذي حقق نجاحات كبيرة منذ عرض أولي حلقاته ، وشارك في العمل الفنانة سهر الصايغ ، هاجر أحمد ، عبد العزيز مخيون ، أحمد بدير ، سارة نور ، محمد العمروسي ، أحمد فؤاد سليم ، أحمد عبدالله محمود ، سلوي خطاب ، انتصار ، أسامة الهادي ، مصطفي حشيش ، طارق النهري ، مفيد عاشور ، الطفل جان رامز ، علاء زينهم ، والمسلسل من إخراج مرقس عادل ، وتأليف محمد الشواف.

آخر أعمال مصطفي شعبان في السينما

شارك مصطفي شعبان من 14 عام في آخر أعماله السينمائية ويحمل أسم “الوتر” وشارك معه في العمل كلا من الفنانة غادة عادل ، أروي جودة ، أحمد السعدني ، سوسن بدر ، أشرف زكي ، فاطمة ناصر ، محمد محمود ، وإخراج مجدي الهواري ، وتأليف محمد ناير.

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