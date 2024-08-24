تحضيرات مكثفة لـ فيلم أحمد وأحمد مع أحمد السقا وأحمد فهمي

يواصل الثنائي النجم أحمد السقا وأحمد فهمي تحضيراتهما لفيلم "أحمد وأحمد" الذي يُخرجُه أحمد نادر جلال.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في أول شهر سبتمبر المقبل، حيث يواصل فريق العمل حالياً استكمال كافة التفاصيل النهائية للفيلم، يشمل ذلك تحديد الأبطال المشاركين في العمل والتعاقد معهم، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو والمعدات اللازمة للتصوير.

تفاصيل الفيلم وتعاون النجوم

تطرق أحمد السقا إلى تفاصيل فيلم "أحمد وأحمد" خلال لقاء إعلامي الذي رصدها موقع " الموجز " ، حيث قال: "أحمد فهمي قام بكتابة جزء كبير من السيناريو، وهو يعمل مع فريق الكتابة على تقديم عمل جديد ومبتكر. نحن نحاول تقديم أدوار مختلفة ونقل تجارب غير تقليدية في هذا الفيلم".

يُظهر هذا التعاون بين السقا وفهمي رغبة في تقديم محتوى سينمائي مميز يتجاوز النمط المعتاد، مما يرفع من مستوى التوقعات حول العمل الجديد.

أحدث أعمال أحمد فهمي

على صعيد آخر، عرض أحمد فهمي مؤخراً فيلم "عصابة الماكس" الذي يضم أحمد السقا كضيف شرف.

يتميز الفيلم بطابعه الأكشن الكوميدي، حيث يلعب فهمي دور مجرم مكسيكي يسعى لتكوين عصابة لتنفيذ مهمة غير عادية تتمثل في تهريب مومياء.

تشارك في البطولة روبي ولبلبة وأوس أوس وأحمد فهيم ومحمد لطفي وحاتم صلاح. السيناريو من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، بينما الإخراج من توقيع حسام سليمان.

يُعتبر الفيلم إضافة مميزة لمجموعة أعمال فهمي، ويعكس تنوع أدواره وقدرته على تقديم أداء مختلف في كل عمل.

أحمد فهمي

كما ظهر أحمد فهمي كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 3" الذي يشارك في بطولته أحمد عز، والذي يُعرض حالياً في السينمات ويحقق مبيعات قياسية.

الفيلم يُعتبر من أبرز الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، ويضم نخبة من النجوم مثل عمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويعكس النجاح الكبير الذي حققه في الإيرادات واهتمام الجمهور به.

أحدث أعمال أحمد السقا

في الآونة الأخيرة، حقق أحمد السقا نجاحاً لافتاً من خلال فيلم "السرب"، الذي عُرض في مايو الماضي. الفيلم ينتمي إلى فئة الأكشن والتشويق الدرامي، وقد تناول أحداثاً حقيقية مستوحاة من قصص واقعية.

حقق "السرب" إيرادات تجاوزت 40 مليون جنيه، مما يعكس نجاحه الكبير في دور السينما.

شارك في بطولة الفيلم بجانب السقا نيللي كريم وشريف منير ومحمد ممدوح ودياب وعمرو عبد الجليل، بينما السيناريو من تأليف عمر عبدالحليم والإخراج من توقيع أحمد نادر جلال.

أحمد السقا

المشاريع المستقبلية لأحمد السقا

بجانب مشروع فيلم "أحمد وأحمد"، يواصل أحمد السقا التحضير لعدة أعمال جديدة تضاف إلى رصيده الفني.

من بين هذه المشاريع فيلم "الجزيرة 3"، الذي يقوم بإخراجه شريف عرفة، وفيلم "أرض زيكولا" مع المخرج أحمد خالد موسى. أيضاً، يعمل السقا على الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

تعكس هذه المشاريع تنوع اهتمامات السقا ورغبته في تقديم أعمال فنية مميزة في مختلف المجالات السينمائية والتلفزيونية.



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