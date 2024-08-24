حسن الرداد يكشف عن برومو أغنيته الجديدة "أصيف" ويثير الجدل بين جمهوره

فاجأ الفنان حسن الرداد جمهوره بإطلاق مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك، يكشف من خلاله عن البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أصيف". ويظهر الفيديو جزءًا حصريًا من الأغنية التي تُعدّ مخصصة لأجواء الصيف.

وعلق حسن الرداد على الفيديو الذي رصده موقع " الموجز " ، قائلاً: "نزلت بوستر (أصيف) ودي أغنية معمولة للصيف، ونزل منها جزء حصري على تيك توك بس.. ويارب الأغنية تعجبكم."

الكلمات التي تسربت من البرومو

من خلال البرومو الدعائي، يمكن التعرف على بعض كلمات الأغنية التي تتسم بأجواء صيفية مميزة. الكلمات التي ظهرت في البرومو كانت:

"أصيف أصيف

أبلبط واتأيف

الحر قاسي

على مراسي"

هذه الكلمات تعكس روح الصيف والانتعاش، مما يجعل الأغنية تبدو ملائمة لموسم الصيف الحار.

حالة التشويق والغموض حول "أصيف"

أثار حسن الرداد حالة من التشويق والفضول بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تساءل العديد من الجمهور حول طبيعة مشروع "أصيف"؛ هل هي أغنية جديدة فقط، أم أنها مقدمة لفيلم جديد أو مسلسل يستعد للظهور به في موسم رمضان القادم؟ هذه التساؤلات جاءت بعد أن نشر الرداد البوستر الدعائي للأغنية، والذي يظهره بلوك صيفي أنيق مع آثار التان، مما يضفي طابعًا صيفيًا واضحًا على العمل.

حسن الرداد

آخر أعمال حسن الرداد على المسرح

من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل آخر أعمال حسن الرداد المسرحية، وهي مسرحية "التلفزيون" التي عُرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية. المسرحية تُعدّ من الأعمال الكوميدية المميزة التي أثارت إعجاب الجمهور. تدور أحداث المسرحية حول شخصيتين، كروانة وحفظي، اللذين يزورهم بابا نويل بعد مرور ثلاثين عامًا.

ومن خلال الهدايا التي يجلبها، يجد الثنائي تليفزيونًا سحريًا يتيح لهما التنقل بين قنواته في إطار كوميدي، مما يضفي عنصر المرح على العرض.

تشارك في المسرحية مجموعة من النجوم، منهم حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأوس أوس ومحمود حافظ وبدرية طلبة وسليمان عيد. تأليف المسرحية كان من قبل أحمد سعد وإبراهيم صابر ومحمد خطاب، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في مهرجان العلمين الجديدة وفي المملكة العربية السعودية، حيث أثارت إعجاب الجمهور ونالت إشادات واسعة.

حسن الرداد من بداياته إلى النجومية

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، تحدث حسن الرداد عن بداياته الفنية وتطوره كممثل. قال الرداد إنه في بداية مسيرته الفنية لم يكن يعرف كيف يعبر عن نفسه بشكل صحيح كممثل، إلا أن معهد فنون مسرحية لعب دورًا كبيرًا في تطوير مهاراته.

وأوضح أنه من خلال الدراسة في المعهد، تمكن من تجربة أنواع مختلفة من الدراما، سواء المأساوية أو الكوميدية، مما ساعده على اكتشاف قدراته وتحسين أدائه في مختلف الأدوار.

بهذا التنوع في أعماله، يواصل حسن الرداد تقديم محتوى فني متجدد ومميز، مما يعزز من مكانته في عالم الفن ويساهم في استمرار نجاحه.

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