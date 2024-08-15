الليلة.. عرض مسرحية التليفزيون لـ حسن الرداد في مهرجان العلمين 2024

يشهد مهرجان العلمين الدولي اليوم ليلة مسرحية استثنائية مع عرض مسرحية التليفزيون للنجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم ، مسرحية مليئة بالضحك والمفاجآت، حيث يقدم لنا الثنائي الكوميدي المفضل أداءً استثنائياً في عمل مسرحي جديد ومبتكر ، ويقدم لكم الموجز كافة التفاصيل.

وتعرض مسرحية "التلفزيون" ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين في دورته الـثانية ، والتي تستمر فعالياته حتي يوم 17 أغسطس الجاري.

مسرحية التلفزيون بطولة حسن الرداد

يشارك اليوم في مسرحية "التلفزيون" عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة إيمي سمير غانم ، حسن الرداد ، أوس أوس ، سليمان عيد ، وتتميز المسرحية بالتعاون بين أفراد العمل للظهور بشكل لائق أمام الجميع.

مسرحية التلفزيون

تدور أحداث مسرحية التلفزيون حول حفظي وكروانة، اللذين يجدان نفسيهما في تلفزيون سحري، ويتصارعان مع ديزني، لديهم عم يقدم لهم الهدايا ويكتشفون معه أشياء جديدة، من بينها ريموت قديم يمكنهم من خوض تجارب حياتية مختلفة، في إطار كوميدي خفيف.

ايمي سمير غانم وحسن الرداد

آخر أعمال ايمي سمير غانم

شاركت إيمي سمير غانم في فيلم عشان خارجين" والذي تم عرضه 2016 ، وشارك بالفيلم كلا من الفنانة حنان سليمان ، بيومي فؤاد ، محمد علي رزق ، طاهر أبو ليلة ، نسرين أمين ، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي ، وتأليف فادي أبو السعود.

ويحكي الفيلم قصة شاب يدعي "رمزي" وهو متهور في علاقاته النسائية ، ويعرض عليه رئيسة في العمل الزواج من ابنته "ليلي مراد" للتخلص من مشاكلها التي لا تنتهي ، وتقابلا الثنائي في أحد الأماكن ، إذن بشخص مجهول يترك حقيقة مليئة بالفلوس على طولتهم مما يجعلهم في حيرة وتتوالي الأحداث في العمل.

آخر أعمال حسن الرداد

شارك حسن الرداد في فيلم "بلوموندو" الذي يعرض حاليا في السينما وحقق إيرادات عالية خلال ثلاث أسابيع من عرضه بلغت قيمتها 4 ملايين و 300 الف جنيه.

يشارك في فيلم "بلوموندو" الفنان حسن الرداد ، ميرنا نور الدين ، هاجر أحمد ، محمود حافظ ، محمد رضوان ، إنجي وجدان ، محمد محمود ، بدرية طلبة ، عمرو عبد الجليل ، سماء إبراهيم ، رحاب الجمل ، والعمل من إخراج ياسر سامي ، وتأليف حازم ومحمد ويفي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تماماً.

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