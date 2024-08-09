حسن الرداد يكشف عن الأعمال الفنية التي تخلى عنها ويستعد لعودة قوية مع إيمي سمير غانم



في لقاء حصري ببرنامج "جوسيبس"، أزاح الفنان حسن الرداد الستار عن مجموعة من الأعمال الفنية التي كان من المقرر أن يتولى بطولتها، لكنه اعتذر عنها لأسباب مختلفة.

هذه الأعمال التي لاقت نجاحًا كبيرًا بعد أن قدمها نجوم آخرون، تشمل مسلسلات مثل "أيوب"، "سبع أرواح"، و"كلبش"، بالإضافة إلى أفلام مثل "الاسكندراني"، "قصة حب"، "صاحب المقام"، "البيه رومانسي"، و"هروب اضطراري".

تصريحات الرداد أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاجأ الكثيرون بجرأته في الكشف عن هذه المعلومات، خاصة أن الأعمال التي اعتذر عنها قد أثرت بشكل كبير في الساحة الفنية وجذبت اهتمام الجماهير.

الحفاظ على الصحة والهوايات الشخصية

خلال الحوار، تحدث حسن الرداد أيضًا عن جوانب من حياته الشخصية وهواياته التي تملأ وقته بعيدًا عن الأضواء.

رغم عدم شغفه بالذهاب إلى الجيم، إلا أنه يلتزم بممارسة الرياضة للحفاظ على لياقته البدنية منذ عام 2006.

ويقول الرداد: "مبحبش الجيم لكن بحب جسمي يكون مظبوط عشان كده بروحه غصب".

وأوضح أنه يفضل ممارسة الرياضات الأخرى مثل السباحة وركوب الدراجات، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تساعده على الاسترخاء والتجديد بعيدًا عن ضغوط العمل.

حسن الرداد

عودة إيمي سمير غانم إلى المسرح

على جانب آخر، يواصل حسن الرداد وإيمي سمير غانم استعداداتهما المكثفة لمسرحية "التليفزيون"، التي تُعد جزءًا من فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

من المتوقع أن ينطلق العرض يوم الخميس 15 أغسطس ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وهو ما يمثل عودة قوية لإيمي سمير غانم إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة عقب وفاة والديها الفنانين القديرين دلال عبد العزيز وسمير غانم.

تحمل هذه المسرحية أهمية خاصة للجمهور الذي يترقب رؤية الثنائي معًا على خشبة المسرح، وسط توقعات بنجاح كبير وإقبال جماهيري واسع.

توقعات كبيرة لمسرحية التليفزيون

تُعتبر مسرحية "التليفزيون" فرصة ذهبية للفنانين لإظهار مواهبهم المسرحية والعودة بقوة إلى الأضواء.



من المتوقع أن تقدم المسرحية تجربة فريدة للجمهور تجمع بين الفكاهة والإبداع، خاصة مع وجود أسماء لامعة في فريق العمل. يشكل هذا العمل تحديًا جديدًا للرداد وإيمي، حيث يسعيان إلى تقديم عرض يليق بانتظارات الجمهور ويتناسب مع تاريخهما الفني.

تجسد تصريحات حسن الرداد وحماسه للمسرحية القادمة مرحلة جديدة في مسيرته الفنية، حيث يبدو مستعدًا لخوض تحديات جديدة وإثبات مكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الفنية في مصر والعالم العربي.



واقرأ أيضا

حكايات حسن الرداد مع طه الغريب .. تعرف على التفاصيل

”هديله على قفاه وهطلع تاني“.. حسن الرداد يكشف عن موقفه من الظلم وتأثير النجومية على رد فعله؟



