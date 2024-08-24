نسرين أمين تكشف علاقتها بـ أحمد العوضي في فهد البطل

كشفت النجمة نسرين أمين عن تعاقدها على بطولة مسلسل " فهد البطل " بطولة النجم أحمد العوضي إذ ستجسد دور شقيقة العوضي خلال أحداث المسلسل، ومن المفترض أن ينافس العمل في ماراثون رمضان عام2025 المقبل، ويكشف الموجز تفاصيل العمل.

وتعمل الشركة المنتجة على قدمًا وساق لـ استعمال باقي فريق العمل، من المفترض بدأ التصوير قريبًا.

قصة فهد البطل

تتلخص أحداث فهد البطل حول شاب اسمه "فهد البطل" الشخصية التي يجسدها النجم أحمد العوضي وهو من محافظة المينا، ويأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل فهد البطل مكون من 30 حلقة، ويشارك في البطولة أحمد عبدالعزيز وميرنا نور الدين.

أخر أعمال نسرين أمين الدرامية

ومن ناحية أخرى، نافست نسرين أمين في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل بابا جه، الذي شاركت في بطولته مع أكرم حسني، وتم عرضه في النصف الأول من رمضان، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

كما شاركت نسرين أمين في رمضان2023 بمسلسل بابا المجال بطولة كل من النجم مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

أخر أعمال نسرين أمين السينمائية

وفي سياق آخر، شاركت نسرين أمين في بطولة فيلم "رهبة" ، مع أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.

كما شاركت في بطولة فيلم "يوم 13" مع أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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