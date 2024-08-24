صاحب عيب خلقي منذ الولادة .. بدء مرافعة دفاع سفاح التجمع

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة سفاح التجمع بعد رد الطلب ورفض طلب الدفاع عن المتهم.

وطالب الدفاع بإحضار زوجة السفاح السابقة "لبني" حتي تكشف عن الجوانب الغير معروفة عن السفاح المدعو كريم سليم و طالب ايضا بعرض المتهم علي الطب النفسي واقر انه مازوخي سيكوباتي .

محاكمة سفاح التجمع

وأضاف ايضا خلال المرافعة ان الجريمه صعبه بكل أركانها ولكن نطالب مرة اخري بحضور الحرز الذي تعدي 250 فيديو .

وطالب دفاع المتهم في الجلسة قبل الماضي بعرض المتهم علي طب نفسي وقال خلال الجلسة ان موكله يعاني من انفصام في الشخصية وثنائي القطب و اضاف ايضا ضمن الطلبات تغيير الدائرة التي تنظر في القضية وطالب ايضا بالإطلاع مرة اخري علي الحرز الذي تعدي ال250 فيديو يمارس فيهم المتهم افعال فاضحة مع ضحاياه وايضا العنف.

واعترض القاضي علي الدفاع لاني قد تنحي عن القضية في جلسة سابقة ثم عاد من جديد ولكن كان رده ومبرره : زي ما الحرز والفيديوهات الخاصة بموكلي طلعت للصحافة انا هرجع وادافع عنه .

تفاصيل قضية سفاح التجمع

وترجع تفاصيل كشف السفاح بعد ان تلقت النيابة اخطار بوجود سيدة مقتولة مجهولة الهوية علي طريق بورسعيد الصحراوي و بالكشف عن بصمتها تم التعرف عليها .

وجهت للمتهم عدة اتهامات وقتل 3 سيدات والتخلص منهم علي طريق الاسماعيلية وبور سعيد الصحراوي حيث تعرف علي المجني عليها و اصطحبها لمنزله بالقطامية ومارس معها افعال غير شرعية وتعاطو المخدرات سويا و قام بقتلها .

تم ضبط كريم وبالتحقيق معه اعترف علي انه اصطحب بعض السيدات لمسكنه لممارسة الافعال غير الشرعية و افعال غير مألوفة للبشر وانه كان يسجل تلك الجرائم بهاتفين له و تم ضبط السيارة التي كان ينقل بها الجثث للتخلص منها.

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