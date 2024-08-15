بين الرعشة والترقب.. تفاصيل خامس جلسات محاكمة سفاح التجمع (فيديو)

قررت اليوم جنايات القاهرة وقف سير الدعوي ضد سفاح التجمع، لحين طلب الرد علي طلبات الدفاع عن السفاح في جلسته الماضية لنظر الإستئناف في دار القضاء يوم السبت القادم الموافق 17 أغسطس الجاري .

محاكمة سفاح التجمع

حيث أطلعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم في خامس جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ "سفاح التجمع" بعد أن طلب دفاع المتهم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 اغسطس الماضي تأجيل القضية للأطلاع بعد تنحي الدفاع الأول للمتهم وحضور دفاع جديد.

وظهر سفاح التجمع المدعو "كريم" خلال الجلسة السابقة بوزن زائد و منكسر العين أمام الجميع خلال المحاكمة بعد أن طلب دفاعه عرضه علي طب نفسي وقال : “موكلي مريض انفصام شخصية و ثنائي القطب ولازم يتعرض علي الطب النفسي” .

وطالب محامي الدفاع عن السفاح بالتأجيل و فحص الاحراز مرة أخري المكونة من مايزيد عن 250فيديو تجمعه بضحاياه الثلاث وسيدات اخريات مجهولات المصير

أم شهد تعترف باستقطابها الفتيات لسفاح التجمع

وكانت المفجأة خلال الجلسه الماضية هي ظهور أم شهد "حنان" القوادة التي كانت تستقطب إليه البنات حتي يمارس معهم الرزيله حتي إبنتها لم تسلم منها و قدمتها لـ "كريم" ووجهت لها تهمة الإتجار بالبشر و العمل بأعمال مخلة للأداب .

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اعترافات سفاح التجمع

واعترف سفاح التجمع أمام المحكمة بارتكاب جرائمه خلال جلسة محاكمته الثالثة ويستعرض “الموجز” اعترافاته في هذا التقرير :

"أنا كنت بدور على البنات اللي بيجيبهم من الشارع، على اللي ملهاش أهل ولا حد يسأل عليهم، عشان أخدها البيت وأقتلها وأمارس الرزيلة مع جثتها، وبالفعل أول واحدة جت وتناولنا المخدرات، بعدها خنقتها لمدة 5 دقائق، ومارست الرزيلة معها.



وعن ثاني ضحاياه، قال سفاح التجمع “كانت عايشة معايا في البيت تاكل وتشرب وبمارس معاها الرزيلة، لأنها كانت فقيرة ومحتاجة الفلوس، كنت محتاج أعمل معاها زي المجني عليها الأولى وده كان في آخر رمضان، وخنقتها لحد ما ماتت، وعاشرتها أحسن معاشرة في حياتي”.



أما عن ثالث جرائمه أضاف سفاح التجمع في اعترافاته: كنت محتاج أعمل العلاقة مع حد ميت، وكنت قرفان من المجني عليها، وبعد تناول المواد المخدرة، خنقتها ٥ دقائق وعلقتها في الحمام ودوست على جسدها، ومارست معاها الرزيلة وهي جثة.



وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا، حيث قال ممثل النيابة في محاكمة سفاح التجمع إن المتهم اعترف تفصيليا.

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