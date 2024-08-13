حراسة أمنية ومأمورية خاصة.. وصول سفاح التجمع إلى المحكمة

منذ لحظات، وصل كريم سليم، المعروف إعلاميا بـ سفاح التجمع، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لاستكمال محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات بعد ممارسة الجنس معهن من قبل. وبعد وفاتهم، والتقاط مقاطع فيديو لهم أثناء الجماع.

محاكمة سفاح التجمع

وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة استعدادا لبدء الجلسة الثالثة لمحاكمة القاتل الجماعي المتهم بقتل 3 نساء والتخلص من جثثهن على الطريق الصحراوي المعروف بـ (سفاح التجمع) والتي يحضرها محرر “الموجز”.

وفي الجلسة الماضية قال ممثل النيابة العامة أمام المحكمة في محاكمة القاتل: واقعة جديدة ارتكبتها المتهمة حوت اسم أكبر وشر أكبر، بمساعدة صديق غير صالح. أحضر له صديقه زايد مجوهرات مخدرة. المجني عليه هو رحمة أحمد الذي كان قريب الشبه من زوجته لبنى، وقام المتهم بإيوائه في مسكنه واستغل فقرها وحاجتها رغم معاملتها الطيبة له ولصبيه إلا أنها لم تجد منه شيئا سوى رغباته غير الطبيعية. وأغدق عليها المال الوفير، ووعدها بالزواج، وضاجعها، وجامعها وهي نائمة، واعتدى عليها جنسيا، واستغل حاجتها.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن قاتل التجمع كان له أقصى الرحمة على أسرتها وأقاربها ونفذ بفكر منظم حتى جاء مساء رمضان وقد صفدت الشياطين وهو حر وأعطاها جواهر مخدرة.

وتابع ممثل النيابة العامة أن سفاح التجمهر استغل الفقر المدقع للضحية رحمة، وأدخلها إلى شقته وبدأ في تعاطي المخدرات، وأغدق عليها الأموال من أجل ممارسة ممارسات سادية معها ووعدها بالزواج، حتى جاءت المصيبة يوم رمضان.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، والمعروفة إعلاميا بسفاح الجمعية، لمعاقبته على جرائم القتل المنسوبة إليه والمتعلقة بحيازة الأحجار الكريمة المخدرة وعرضها للتعاطي و الاتجار بالبشر.

تفاصيل قضية سفاح التجمع

بدأت قصة سفاح التجمع عندما ورد بلاغ للنيابة العامة يوم الخميس الموافق 16 من شهرِ مايو الجاري بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد.



وعلى الفور بادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، ثم قررت رفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، حيث القي القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم الشهير بسفاح التجمع أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير طبيعية، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، حيث أقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها.

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