قرار عاجل من محكمة استئناف القاهرة بشأن سفاح التجمع

اتخذت محكمة استئناف القاهرة ، قرارا جديدا اليوم في الجلسة الخامسة لمحاكمة سفاح التجمع، بتأجيل المحاكمة لحين نظر طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به محامي المتهم.

وحددت المحكمة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لنظر جلسة رد هيئة المحكمة بكامل أعضائها.

التهم الموجهه لسفاح التجمع

ووجهت محكمة جنايات القاهرة اتهامات لسفاح التجمع بقتل 3 سيدات، وإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، ولكن قام سفاح التجمع بالإنكار أمام المحكمة، فطلبت النيابة العامة فض الأحراز التي تحتوى على الأدلة التي تدين المتهم بالتهم الموجهة إليه.

وبعد ذلك قامت المحكمة مرة أخرى بسؤال المتهم عن قتله لـ 3 سيدات ولكنه أنكر مرة أخرى وقال إنه لم يقتلهن وعادت المحكمة فسألته قائلة: أنت اعترفت أمام النيابة العامة بالجريمة إلا أن المتهم أصر على الإنكار "ما قتلتهمش".

ووجهت النيابة للمتهم أيضًا تهمة الخطف والاتجار بالبشر، فضلًا عن حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

اعترافات سفاح التجمع

اعترف سفاح التجمع أمام المحكمة بارتكاب جرائمه خلال جلسة محاكمته الثالثة ويستعرض “الموجز” اعترافاته في هذا التقرير :

"أنا كنت بدور على البنات اللي بيجيبهم من الشارع، على اللي ملهاش أهل ولا حد يسأل عليهم، عشان أخدها البيت وأقتلها وأمارس الرزيلة مع جثتها، وبالفعل أول واحدة جت وتناولنا المخدرات، بعدها خنقتها لمدة 5 دقائق، ومارست الرزيلة معها.

وعن ثاني ضحاياه، قال سفاح التجمع “كانت عايشة معايا في البيت تاكل وتشرب وبمارس معاها الرزيلة، لأنها كانت فقيرة ومحتاجة الفلوس، كنت محتاج أعمل معاها زي المجني عليها الأولى وده كان في آخر رمضان، وخنقتها لحد ما ماتت، وعاشرتها أحسن معاشرة في حياتي”.

أما عن ثالث جرائمه أضاف سفاح التجمع في اعترافاته: كنت محتاج أعمل العلاقة مع حد ميت، وكنت قرفان من المجني عليها، وبعد تناول المواد المخدرة، خنقتها ٥ دقائق وعلقتها في الحمام ودوست على جسدها، ومارست معاها الرزيلة وهي جثة.

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا، حيث قال ممثل النيابة في محاكمة سفاح التجمع إن المتهم اعترف تفصيليا.

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