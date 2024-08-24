تطورات جديدة في قضية أم شهد شريكة سفاح التجمع

حددت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس جلسة 9 سبتمبر للحكم علي حنان الشهيرة بـ"ام شهد" شريكة سفاح التجمع كريم سليم، الذي اعترف علي شريكته وأقرّ بأنها كانت تستقطب الفتيات اليه، إذ تم إلقاء القبض عليها.

ام شهد وسفاح التجمع

وفي تصريحات خاصة في الجلسة الماضية لأم شهد، قالت المحامية المنتدبة من المحكمة للدفاع عنها: اتمني تاخد إعدام انا لو القضية جتلي مكتبي كنت هرفضها".

وكانت هذه التصريحات سبب تغير جديد بخصوص قضية ام شهد التي وجهت لها تهم الاتجار بالبشر. و العمل باعمال منافية للاداب .

قضية سفاح التجمع

قدم المحامي "هاني سامح" دعوى ضد الدفاع عن ام شهد المدعوة "فاطمة" بالتقديم للتأديب وذلك لاخلالها بواجبات المهنة نتيجة تصريحاتها خلالنا .

الجميع في انتظار جلسة 9 سبتمر لمعرفة مصير أم شهد التي لا يعلم حتي الأن مصير إبنتها شهد التي قدمتها للسفاح مقابل 500 جنيه وعندما اعترضت ابنتها علي تصرفات السفاح قدمت نفسها له عندما لم تجد فتايات حتي تستقطبها له

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