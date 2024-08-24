بعد رفض طلب الدفاع .. جنايات القاهرة تنظر اليوم في قضية سفاح التجمع

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المعقدة في التجمع الخامس القضية المعروفة إعلاميا باسم سفاح التجمع بعد رفض طلب الدفاع عن المتهم في القضية المدعو "كريم سليم" الذي تم النظر فيه في السبت الماضي

حيث طالب دفاع المتهم في الجلسة قبل الماضي بعرض المتهم علي طب نفسي وقال خلال الجلسة ان موكله يعاني من انفصام في الشخصية وثنائي القطب و اضاف ايضا ضمن الطلبات تغيير الدائرة التي تنظر في القضية وطالب ايضا بالإطلاع مرة اخري علي الحرز الذي تعدي ال250 فيديو يمارس فيهم المتهم افعال فاضحة مع ضحاياه وايضا العنف.

محاكمة سفاح التجمع

واعترض القاضي علي الدفاع لانه قد تنحي عن القضية في جلسة سابقة ثم عاد من جديد ولكن كان رده ومبرره : زي ما الحرز والفيديوهات الخاصة بموكلي طلعت للصحافة انا هرجع وادافع عنه .

حيث ترجع تفاصيل كشف السفاح بعد ان تلقت النيابة اخطار بوجود سيدة مقتولة مجهولة الهوية علي طريق بورسعيد الصحراوي و بالكشف عن بصمتها تم التعرف عليها .

قضية سفاح التجمع

وجهت للمتهم عدة اتهامات وقتل 3 سيدات والتخلص منهم علي طريق الاسماعيلية وبور سعيد الصحراوي حيث تعرف علي المجني عليها و اصطحبها لمنزله بالقطامية ومارس معها افعال غير شرعية وتعاطو المخدرات سويا و قام بقتلها .

تم ضبط كريم وبالتحقيق معه اعترف علي انه اصطحب بعض السيدات لمسكنه لممارسة الافعال غير الشرعية و افعال غير مألوفة للبشر وانه كان يسجل تلك الجرائم بهاتفين له و تم ضبط السيارة التي كان ينقل بها الجثث للتخلص منها

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