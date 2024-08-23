أحمد عبد العزيز يصور فهد البطل في آخر سبتمبر المقبل.. خاص

بدأ النجم الكبير أحمد عبد العزيز التحضيرات الأولية لدوره في المسلسل الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " فهد البطل " بطولة النجم أحمد العوضي وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، ومن المقرر عرض العمل خلال ماراثون رمضان 2025المقبل.

قال النجم الكبير أحمد عبد العزيز لـ "الموجز " إنه يجسد دورعمده صعيدي من محافظة المينا، ومن المفترض أن يبدأ تصوير المسلسل في أخر شهر سبتمبر المقبل.

قصة وأبطال "فهد البطل "

تدور أحداث مسلسل" فهد البطل" في إطار صعيدي شعبي اجتماعي تشويقي ، إذ يجسد النجم أحمد العوضي دور شاب صعيدي، العمل مكون من 30 حلقة، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك في البطولة النجمة ميرنا نور الدين والنجم أحمد عبد العزيز والنجمة الكبيرة صفاء الطوخي، وتعمل الشركة المنتجة على قدما وساق لـ استكمال باقي فريق العمل لبدأ التصوير قريبًا.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

وفي سياق مختلف، يستعد النجم القدير أحمد عبد العزيز لعرض مسلسله الجديد جريمة منتصف الليل الذي يقدم بطولته مع رانيا يوسف، والفنانة القديرة عفاف شعيب، ملك قورة، صلاح عبد الله، وكوكبة كبيرة من النجوم.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول جريمة قتل طالبتين، تحدث في وقت متأخر من الليل، في مقر سكن إحداهما، كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد.

وقد كشف الفنان أحمد عبد العزيز، في إحدي اللقاء التليفزيونية، عن تفاصيل أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل، مشيرًا إلى أن العمل يحمل قصصا إنسانية وعلاقات اجتماعية متشابكة.

وأضاف: «تقع جريمة في إحدى الجامعات الخاصة في مصر في وقت متأخر من الليل تتمحور حولها الأحداث، فنسج الكاتب محمد الغيطي قصة درامية مشوقة وتتمتع بقدر كبير من الإثارة».

وتابع : «أجسد دور شخص يدعى الدكتور ناجح يعمل أستاذ في الجامعة، ويكتشف أنه متورط في العديد من الصراعات والمشكلات التي تحدث في الجامعة، والعمل يدور حول عالم الجامعات الخاصة وما يحدث فيها ولكن بطريقة جذابة لأن هذه النوعية من الأعمال التشويقية تجد صدى كبيرًا لدى الجمهور بشرط أن تكون محكمة الحبكة الدرامية ومكثفة لتقنع المشاهد بالأحداث، وتحمست للعمل لأنه مكتوب بشكل رائع وممتع».

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