القائمة المبدئية لأبطال مسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي في رمضان 2025

استقر المخرج محمد عبد السلام على اختيار أبطال مسلسل "فهد البطل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ويعرض في موسم رمضان 2025، وتم اختيار نخبة من النجوم للمشاركة في هذا العمل الدرامي، الذي ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل العمل وابطاله.

النجوم المشاركين في المسلسل

العوضي

أعلن محمد عبد السلام عن انضمام عدد من النجوم المعروفين إلى فريق العمل، من بين هؤلاء النجوم، الفنان القدير أحمد عبد العزيز، الذي سيقدم دورًا جديدًا في هذا المسلسل، حيث يعود لتقديم دور صعيدي في شخصية "العمدة"، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "ذئاب الجبل".

أحمد عبد العزيز

وتضم القائمة أيضًا الفنانة صفاء الطوخي، التي من المتوقع أن تقدم أداءً مميزًا في هذا العمل، إلى جانبها، تجرى حاليًا ترشيحات للفنانات سارة سلامة وياسمين رئيس، وميرنا نور الدين، ونسرين أمين للمشاركة في العمل.

ميرنا نور الدين

تفاصيل إنتاج المسلسل

المسلسل من تأليف السيناريست محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، ما يشير إلى أنه سيحمل الكثير من الإثارة والتشويق، خاصة مع اختيار نخبة من النجوم المعروفين بأدوارهم القوية في هذا النوع من الأعمال.

حاليًا، تعمل الجهة المنتجة على إنهاء كافة التحضيرات والتعاقد مع بقية أبطال العمل، استعدادًا لانطلاق عملية التصوير قريبًا، يُتوقع أن يحمل المسلسل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستجذب الجمهور خلال عرضه في رمضان.

أحمد العوضي

تغيير اسم المسلسل

كان من المقرر أن يحمل المسلسل اسم "فهد الملك"، لكن تم تغييره إلى "فهد البطل" بناءً على رغبة الفنان أحمد العوضي والسيناريست محمود حمدان. يعود السبب في تغيير الاسم إلى تشابه الاسم الأصلي مع ثلاثة أعمال درامية أخرى لمؤلفين مختلفين، من بينهم فنان يربطه بالعوضي علاقة قوية، وهو ما دفعهما لاتخاذ هذا القرار احترامًا للعلاقات الطيبة مع زملائهم في الوسط الفني.

العوضي

الأعمال السابقة للفنان أحمد العوضي

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل "حق عرب". شارك في بطولة هذا المسلسل عدد من النجوم الكبار، من بينهم رياض الخولي ووفاء عامر. حقق "حق عرب" نسبة مشاهدة عالية، وحاز على إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.

مسلسل حق عرب للعوضي

يبدو أن أحمد العوضي يستعد لتحقيق نجاح آخر من خلال "فهد البطل"، خاصة مع وجود فريق عمل متميز وإنتاج ضخم يجمع بين خبرة النجوم الشباب والقدامى، مما يجعل التوقعات مرتفعة بشأن هذا العمل الدرامي القادم.

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