اسم مسلسل احمد العوضي رمضان 2025.. تعرف على التفاصيل

كشف الفنان أحمد العوضي، عن اسم مسلسله الجديد الذي سيشارك به في رمضان 2025، لافتاً أنه غير اسمه من الملك لـ فهد البطل، لكي يحافظ على الملكية الفكرية، وبسبب ذلك تصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

احمد العوضي

سبب تغيير اسم مسلسل أحمد العوضي



وكان السيناريست محمود حمدان، قد كشف من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سبب تغيير اسم المسلسل، حيث كتب منشورًا قال فيه:" للتوضيح، ولأن أصدقائي الصحفيين بيسألوني عن سبب تغيير اسم المسلسل من الملك لـ فهد البطل، اتفاجئت أنا وأحمد العوضي بـ ٣ أساتذة مؤلفين كل واحد فيهم عنده عمل بإسم الملك ومنهم نجم صديقه، واحنا بنحترم جميع الأساتذة ومستحيل نزعل حد مننا، وبناءً عليه غيرنا الاسم".

وكان أحمد العوضي، قد أوضح في البث المباشر الذي شارك جمهوره به عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، قائلاً أن اسمه في المسلسل سيكون "فهد"، لافتًا إلى أن "البطل" هو اللقب الخاص بالشخصية الرئيسية، ووعد جمهوره بأن هذا العمل سيكون استثنائيًا وسيفوق نجاح أعماله السابقة، وأنه يتوقع أن يحقق نجاحًا ضخمًا في الموسم الرمضاني المقبل، مُعلقًا :"أوعدكم هيبقى مسلسل جامد جدًا ونجاح دباح بإذن الرحمن، وهيعدي حق عرب بكتير، وبإذن الله مسلسل الشارع الأول، ومسلسل لكل اخواتي وحبايبي، إحنا بنجتهد ونجاحي دايما بفضل ربنا ودعم اخواتي".

احمد العوضي

المسلسل الجديد ينتمي لنوعية الأعمال الصعيدية الشعبية، وهو نوع من الأعمال التي تميز العوضي فيها بفضل أدائه القوي، وكان قد أطلق مسابقة تفاعلية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا جمهوره لتخمين اسم شخصيته في المسلسل، مقدمًا جوائز مالية للفائزين.

أزمة الخلافات على اسم الملك

وكانت تلك الأزمة على اسم الملك، قد بدأت عندما كشف المؤلف فتحي الجندي عن ملكيته لاسم "الملك" منذ عام 2010، وهو مشروع كان مقررًا أن يقوم ببطولته الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، لكنه لم يتم إنتاجه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"أولًا كل التقدير المؤلف الصديق محمود حمدان، والنجم أحمد العوضي وشركة سينرجي وتامر مرسي، لكن الملك كاسم للمسلسل ملكية فكرية لي من 2010، وكان هيعمل بطولته الحاضر الغائب الراحل الرائع محمود عبدالعزيز، لظروف ما لم يتم إنتاج العمل، ومنذ شهور قليلة تحدثت مع شركة إنتاج وجاري ترشيح بطل كبير، هذا للعلم، ولا أعلم ما العمل".



تعليق مؤلف مسلسل أحمد العوضي





وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي عن مشروع مسلسل جديد يحمل أيضًا عنوان الملك، والذي من تأليف محمود حمدان، وردًا على هذا الجدل، قام محمود حمدان بكتابة تعليق على منشور فتحي الجندي، أعلن خلاله عن قيامه بتغيير اسم المسلسل، مُعلقًا:"ولا يهمك يا أستاذي هغير اسم مسلسلي"، مما يظهر حسن نيته لتجنب أي تضارب.

محمد صلاح العزب





وأيضًا، أكد السيناريست محمد صلاح العزب أنه لديه مشروع مسلسل آخر يحمل اسم "الملك"، وكان مقررًا تقديمه مع الفنان محمد إمام في عام 2021، لكنه تم تأجيله، والمشروع لا يزال قيد التنفيذ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويبدو أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين المؤلفين على احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب التشابه بين الأعمال الفنية، حيث أكد العزب تغييره لاسم شخصية في مسلسله السابق بناءً على طلب أحمد العوضي لتجنب أي تشابه، حيث كتب منشورًا قال فيه:"واضح إن النجم الجدع ابن البلد أحمد العوضي مخدش باله إن أنا والنجم محمد إمام عندنا مسلسل اسمه الملك كنا هنعمله في ۲۰۲۱ وقررنا وقتها نأجله عشان نعمل مسلسل النمر، والمشروع لسه موجود وقيد التنفيذ إن شاء الله، والمعالجة والاسم متسجلين من قبلها. أعتقد إن العوضي هيلاقي اسم أحسن لمسلسه اللي هيكسر الدنيا إن شاء الله في رمضان ۲۰۲۵ وبما إن الشيء بالشيء يذكر، عاوز أحكي موقف إن في سنة عرض مسلسل العوضي اللي كان عامل فيه شخصية اسمها الخديوي، أنا كنت عامل في مسلسلي مع إمام شخصية خصم البطل اسمه الخديوي، وإمام في اللطافة كده من غير دوشة قالي تعالى نغير اسم الخديوي ده عشان العوضي عامل شخصية اسمها الخديوي وهو حابب الاسم فتعالى نغيره عشان منرخمش عليه، وغيرناه فعلًا وقتها".

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