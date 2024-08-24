جت تكحلها.. تصريحات مثيرة لـ شيرين عبد الوهاب عن السجن وأزمة روتانا

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب، تريند جوجل، بعدما أثارت جدلًا كبيرًا خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، حيث تحدثت عن أزمتها المستمرة مع شركة روتانا، هذه الأزمة اندلعت بعدما قامت الشركة بحذف أربع أغاني لها من المنصات الموسيقية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

شيرين عبد الوهاب

سبب غضب شيرين عبد الوهاب من شركة روتانا

وعبرت شيرين عبد الوهاب عن غضبها الشديد من تصرفهم وأشارت إلى أن الشركة تطالبها بتعويضات وشروط جزائية، مما جعلها تقول: "شغلي مش هدية لحد، ده رزقي ورزق عيالي، مش كفاية واخدين مني 8 مليون جنيه بالغلط، دي فلوس عيالي يا فندم".

سبب أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا

شيرين أوضحت أنها حاولت الوصول لحل مع روتانا من خلال تواصلها مع موزع الشركة، توني سمعان، إلا أنها قوبلت بالرفض، مؤكدة أن الشركة ترفض استلام الأغاني الجديدة لأنها تريدها حصريًا لحفلاتها، شيرين أكدت أنها لن ترضخ لهذه الشروط وستستمر في نشر أغانيها بطرق أخرى، مُعلقة:"آخر تليفون حصل بينى أنا وتوني سمعان، لما يئست من الدنيا واللى فيها، وكلمته قولتله قول للأستاذ سالم ياخد كام ويحل عني وترد عليا خلال 24 ساعة، رجع برد يحرق الدم ومتفقين عليا، قالي أستاذ سالم بيقولك عايزين الشرط الجزائي وتعويض، والأغاني تواصلت مع توني سمعان موزع روتانا، وطلبت منه أن يأخذ منها الأغاني، ولكن رفضوا استلام الأغاني، مش عايزين يستلمو الأغاني، عايزين شيرين عبدالوهاب حصري، مهما روتانا عملت هنزل الأغاني على البوتاجاز، والنجاح اللى أنا فيه دلوقتى الفضل فيه يعود للناس، روتانا عايزة شيرين عبدالوهاب حصري بالحفلات، الفلوس اللي هما دافعينها لي، أنا باخدهم في حفلة، عشان كده هما عايزين شيرين حصري لحفلات اللايف، الأغاني كانت جاهزة وخلصانة مسلموهاش ليه، قسما بالله أن روتانا امتنعت عن استلام الأغاني، عشان عايزين شيرين حصري في الحفلات وده مكنش اتفاقنا يا فندم".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تؤكد تعرضها لمؤامرة

في المداخلة، أعربت شيرين عن استيائها من تعامل الشركة معها، مشيرة إلى أن هناك "مؤامرة" تهدف إلى إجبارها على التوقف عن الغناء، لكنها لن تستسلم وستواصل مسيرتها الفنية بأي طريقة ممكنة، مُعلقة:" فيه مؤامرة عليا عشان أقعد في البيت، وصوتي مش هينقطع أبدا، هفضل أغني وهفضل راكبة القطر بتاعي، ومفيش حد هيقدر يوقفه، أنا سكت كتير، بناقش القضاء المصري زي ما اتحكم لهم بالغلط أنهم ياخدوا مني 8 مليون جنيه لكن مش مشكلة أنا فلوسي كتيرة، بناشد القضاء المصري أن القضايا اللي رفعاها يتحكم فيها بسرعة، وأنا فلة شمعة منورة، واللي مشيني ومنجحني هو ربنا، ومش محتاجة شركات، ربنا يخلي جمهوري ليا اللي بيعمل كل ده ليا، من غير شركات، أنا مش هبقى حصري لحد تاني، دفعت لنصر محروس من 15 سنة 3 ونص مليون جنيه دفعتهم شرط جزائي ومشيت، والكل يلزم حده ومحدش يجيب سيرتي".

شيرين عبد الوهاب

رغبة شيرين عبد الوهاب في دخول سجن النساء ونصيحة عمرو أديب لها

وفي ختام حديثها، عبرت شيرين عن رغبتها في تجربة "سجن النساء"، مما دفع عمرو أديب للتدخل ونصحها بالابتعاد عن هذه الأفكار السلبية والتركيز على فنها وحياتها،مُضيفة:"جمهوري كبير أوي أوي، وهو اللي هيوقف لهم، وكل الناس اللي تكلموا مبصوش في ورقة، يا ريت تخليني أقفل، عشان مش عايزة أقول حاجة تخليهم يمسكوا عليا حاجة، وأنا سجن النساء وحشني جدًا، ونفسي أجرب تجربة سجن النساء دي"، فرد عليها قائلًا" هو أنتي ناقصة يا بنتي، سجن إيه يا شيرين، ليه ده كله؟ أنتي ممكن تبقى ملكة زمانك وتعملي فلوس قد كده، سجن إيه يا بنتي، هو أنتي عايزة على طول يبقى فيه مصايب، انبسطي أنتي لسه صغيرة، أنتي تعبتي كتير، من حقك تنبسطي بشبابك وبفنك وبأولادك، موضوعك مش هيخلص غير قانوني، وشيل ده من ده يرتاح ده عنده".

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