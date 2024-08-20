تعافي تدريجي وإرادة قوية.. تفاصيل الحالة الصحية والنفسية لشيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب هي واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، وقد مرت بمراحل متعددة من النجاح والتحديات في مسيرتها الفنية، وتحدث الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج لها، عن حالتها الصحية والمعنوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، يرصد الموجز تفاصيلها، قائلاً: "شيرين في طريقها للانطلاق مرة أخرى، ولكل جواد كبوة".

وأكد خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين على أن شيرين عبد الوهاب تمتلك رغبة قوية في العودة إلى عالم الفن والغناء، وهي متجاوبة بشكل جيد مع العلاج، مما يعكس إرادتها القوية لتجاوز أزماتها.

أغنية هنحتفل شيرين عبد الوهاب

في سياق آخر، أصدرت شيرين أغنية جديدة بعنوان "هنحتفل"، وهي جزء من ألبومها القادم الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتم إطلاقها عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة تعكس عزم شيرين على الحفاظ على مكانتها الفنية رغم التحديات.

أزمات شيرين عبد الوهاب

لكن مسيرة شيرين لم تخلُ من الأزمات، فقد اندلع خلاف بينها وبين شركة الإنتاج "روتانا" بعد طرح أولى أغاني ألبومها الجديد على "يوتيوب"، تصاعدت الخلافات إلى أن أعلنت شيرين فسخ تعاقدها مع الشركة، معلنة أنها سددت مبلغ 8 ملايين جنيه لإنهاء العقد. في المقابل، نفت "روتانا" هذا الادعاء مؤكدة أن العقد ما زال ساريًا.

من جانب آخر، وبعد حذف أغانيها من "يوتيوب" بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بشركة "روتانا"، قامت شيرين بنشر الأغاني عبر حسابها على منصة "X" المعروفة سابقًا بتويتر. هذه الأغاني حققت نجاحًا كبيرًا رغم التحديات، مما يظهر شعبية شيرين الكبيرة.

هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها شيرين من تسريب أعمالها، فقد سبق وتم تسريب أغنية "كل الحاجات" وأيضًا أغنية "ملكش مكان" في عام 2021. هذا الأمر أثار جدلاً واسعًا بين جمهورها وصناع الموسيقى، مما دفع الشاعر طارق عبد الستار، مؤلف أغنية "كل الحاجات"، إلى التحدث عن مشكلته مع شيرين بخصوص هذا التسريب، وبدأ باتخاذ خطوات قانونية لحل النزاع.

شيرين عبد الوهاب مستمرة في التغلب على التحديات، وتحافظ على تألقها في الساحة الفنية رغم كل العقبات التي تواجهها.

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