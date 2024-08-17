روتانا تحذف أغنية هنحتفل لـ شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بساعات

روتانا تحذف أغنية هنحتفل لـ شيرين عبد الوهاب.. لم تكد الفنانة شيرين عبد الوهاب تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة "هنحتفل" حتى فوجئ الجمهور باختفائها من على المنصات الموسيقية يأتي هذا الحذف المفاجئ في ظل الأزمة المستمرة بين شيرين وشركة روتانا، والتي تسببت في تأجيل وإلغاء العديد من أعمالها.



حذف أغنية هنحتفل لـ شيرين عبدالوهاب

تعاونت شيرين عبدالوهاب في أغنية "هنحتفل" مع الملحن عزيز الشافعي ، وكاتب الأغنية تامر حسين ، والموزع توما ، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

أنا عاوزة أقولك لو كنت معايا تركيزي كله ودنيتي ليك، لأ عادي جدًا هلغي اللي ورايا وأدلع فيك، تلفوني هيتقفل وأنا وأنت هنحتفل هنحتفل باللحظة الحلوة دي والنوم حرام لو الواحد غفل عاوزة أستغلك ومأسبش دقيقة جمب القمر دا وأبص لمين، أبص لمين وأنا لما أقابلك عندي كلام تاني من اللي هتسرح فيه.

أزمات شيرين عبدالوهاب

تعرضت شيرين عبد الوهاب الفترة الماضية لعدة ضغوط جعلها لا تستطيع التركيز في عملها الفني ووصول رسالتها الي جمهورها ، ثم عادت من جديد بعد إنشاء حساب جديد لها عب منصة اكس وذلك يوم 27 يوليو الماضي.

أغنية هنحتفل

ومن خلال هذا الحساب طمأنت شيرين جمهورها علي حالتها الصحية ووضعها الحالي وهل انتهت أزماتها مع حسام حبيب وشركة روتانا ام لا ؟.

وزاد تشويق وحماس جمهورها أكثر عندما ظهرت يوم 8 أغسطس في أحدث أعمالها وافتتاح قناتها عبر الواتساب يوم 11 أغسطس ، وأصافت من خلالها مقاطع فيديو لأغنيها الجديدة.

أغنية هنحتفل

ويوم 16 اغسطس أمس طرحت شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة والتي تحمل إسم "هنحتفل" عبر منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ولكن الفرحة لم تكتمل وفوجئت صباح اليوم التالي بحذف الأغنية من على منصات الموسيقي والقائم بهذا الفعل شركة روتانا ، نظراً للخلافات بينهما.

شركة روتانا تتهم شيرين عبد الوهاب بالتزوير

تتصاعد الأزمات بين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والفنانة شيرين عبدالوهاب ، حيث قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضدها تتهمها بالتزوير في إعلانات رفقة محضر قصر النيل.

ولكن الحقيقة أن شيرين وقعت عقدا مع الشركة في دولة الإمارات وتعلم جيدا بعدم صلة الشركة في القاهرة بالعقد المبرم، موضحة أن فرع الشركة بالإمارات أرسل إعلانا إلى نظيره في القاهرة، إلا أنه رفض استلام الإعلان، مؤكدًا أن فرع القاهرة منفصل عن فرع الإمارات.

اقرأ أيضاً

شيرين عبد الوهاب تضع اللمسات الأخيرة لأغانيها الجديدة

تحت رهن الاحتكار.. أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب وتاريخها الفني في خطر