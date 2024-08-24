قرارات ندم عليها يسري نصر الله.. أبرز التحديات في مسيرته الإخراجية

تحدث المخرج يسري نصر الله بشكل موسع عن رؤيته الفنية والشخصيات التي يحب تقديمها في أعماله، وأوضح أن شخصياته غالبًا ما تكون مختلفة وتبحث عن التفاعل مع المجتمع، مثل شخصية "خليل" في فيلم باب الشمس، التي تروي حكاية هذا العالم وتعرض جانبًا منبوذًا منه، مُضيفًا:"دايما الشخصية الموجودة في أفلامي هي الشخصية المختلفة اللي عايزة تشابك مع الناس اللي هي شبهي، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته.

تصريحات يسري نصر الله

وأشار يسري نصر الله إلى أن شغفه بالسينما بدأ منذ طفولته، حيث كان متأثرًا بحكايات الطفولة وأفلام السينما التي كانت بمثابة "ماكينة أحلام"، وأكد أيضًا على أنه كان قارئًا نهمًا منذ صغره، وهو ما ساهم في تشكيل خياله الفني، مُعلقًا:" السينما ماكينة أحلام وأكثر ناس بتحب الأحلام هي الأطفال، وفكرة الحواديت.. وأنا كان بالنسبة لي الشغف بدأ وأنا عندي 6 سنين، ولما سألت مين اللي بيعمل الحاجات دي في السينما بابا قالّي المخرج، ومن هنا حبيت السينما والإخراج".

يسري نصر الله

روايات قرأها يوسف نصر الله

وأوضح يسري نصر الله أنه كان قارئ جيد عندما كان عمره 8 سنوات، فقد كان يقرأ وقتها روايات دار الهلال، وروايات عالمية، بجانب رواية أسرار باريس، ورواية البؤساء، والفرسان الثلاثة، وكان يقوم بقرأتهم كحواديت وليس كأدب، كما أنه عمل فترة في النقد الفني حتى عمر 28 سنة.

رأي يوسف نصر الله في فكرة الفن للفن مقابل الفن كرسالة

كما تحدث أيضًا عن فكرة "الفن للفن مقابل الفن كرسالة، حيث اعتبر أن هذا التصنيف يأتي من السلطة، وأن الفن بالنسبة له يجب أن يكون مباشرًا وواضحًا، بعيدًا عن الرموز والتشبيهات المعقدة، مُضيفًا:" ده كلام حكومات مش كلام فنانين، ليه بنخلق تناقض ما بين الفن وما بنسميه رسالة، ده جانب حكومي وأنا مش ضده، أنا رسالتي مش موجهة ولكن بنخاطب عقل المتفرج".

يسري نصر الله

قرارات ندم عليها يسري نصر الله

وأضاف يسري نصر الله أن مهنة الإخراج بالنسبة له ليست مجرد وظيفة، بل هي حياة وشغف، وأنه لا يستطيع العمل على مشروع غير مقتنع به لأنه سيؤدي إلى الفشل كما أشار إلى بعض القرارات التي ندم عليها جزئيًا، مثل عدم إكمال بعض الأفلام بسبب تغيير المنتج أو ظروف الإنتاج، مُعلقًا :" عمري ما هعمل حاجة غصب عني أو مش مقتنع بها هفشل تماماً والشغف حاجة ما ينفعش نفعلها".

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